Lorenzo D'Albergo per repubblica.it

La bufera No Vax torna ad abbattersi su Enrico Michetti. Altro che le uscite "Nì Vax" di Virginia Raggi, sindaca uscente a caccia del bis in Campidoglio. Il centrodestra ora si riporta decisamente in vantaggio sui grillini: nella lista civica a sostegno del tribuno radiofonico scelto da Giorgia Meloni si candida Francesca Benevento.

Negazionista convinta, già pentastellata e ancora oggi consigliera al XII Municipio, sui sieri anti-Covid ha una visione estrema: la campagna vaccinale, così scrive nei suoi post, garantirebbe "dominio e sorveglianza mondiale grazie al 5G e alle onde elettromagnetiche".

Come? Seguiamo la candidata michettiana: "Un certosino inietterà i quantum dots" e a quel punto le malcapitate cavie saranno "interconnesse con la rete: sì, proprio come un elettrodomestico a distanza" telecomandatile "da un altro luogo". Così scrive Benevento dagli scranni del gruppo misto dell'Aurelio.

A sostegno delle sue teorie, già ampiamente criticate dai colleghi del consiglio municipale, la consigliera su Facebook pubblica articoli No Vax e video, anche l'invito a partecipare alla marcia contro il Green Pass di Vittorio Sgarbi.

Uno degli ultimi post sul tema è datato 25 luglio e va ben oltre le aspettative: "Sono tutti legati fra loro da fili invisibili ai nostri occhi: élite finanziarie, big pharma, media, politici corrotti e sotto di loro i medici finanziati dalle case farmaceutiche e le forze dell'ordine che eseguono gli ordini senza osservare la Costituzione. Le cavie sono i popoli a cui viene fornito un racconto falsato della realtà, affinché cadano come mosche nel tranello dei vaccini. Il loro piano è lo sterminio dei popoli, perché siamo troppi sul pianeta e, come dice Cingolani, ministro della Transizione ecologica, l'uomo è una parassita che consuma le risorse del pianeta. Sembra di vivere in un film dell'orrore, invece è realtà". Proprio così.

Ma chi è Francesca Benevento? Prima della No Vax c'è la laureata in Architettura, con tanto di iscrizione all'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici Anac e a quello dei consulenti tecnici d'ufficio del tribunale di Roma in qualità di architetto, progettista e pianificatore. Quindi la vita politica: partita con i 5S, convinta dai pentastellati al punto di cercare di entrare nella giunta Raggi dopo le dimissioni dell'ex assessore all'Urbanistica, Paolo Berdini, ora Benevento ha sposato la linea del centrodestra.

La pubblica amministrazione, però, sembra appassionarla poco. Sui social è tutto un fiorire di complotti e complottini. Si riparte dai quantum dots: "Molti sostengono che siano già passati a iniettarli direttamente con il vaccino e con il tampone tramite microparticelle di grafene immesse nel nostro organismo".

Così, sostiene la neomichettiana, "si può curare una persona o farla ammalare. Sedarla in caso di rivoltosi. Addirittura ucciderla da remoto procurandogli un infarto". La faccenda si fa seria, si va sul sacro: "I vaccini mina, messaggeri e codificanti per il Dna, modificano la firma del Creatore e formano una nuova specie di umani: impuri e schiavi".

Ma non è ancora finita: Benevento è stata di volta in volta vicino a Trump e alla disobbedienza civile, contro Bill Gates e i suoi propositi di dominio globale tecnologico. Ha avuto problemi anche con Facebook, che l'ha bloccata per 60 giorni. A quel punto si è spostata su Telegram, dove la seguono in 238. Tutti potenziali elettori del centrodestra e di Enrico Michetti.

