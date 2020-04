"IL VACCINO? LO PAGHIAMO NOI" – BILL GATES E LA MOGLIE SONO PRONTI A ROMPERE IL LORO GONFIO SALVADANAIO PER COMBATTERE IL CORONAVIRUS. IL FONDATORE DI MICROSOFT PUNTA IN PARTICOLARE A QUELLO CHE SI STA SPERIMENTANDO A OXFORD CON LA PARTECIPAZIONE DELLA IRBM DI POMEZIA: "SE FUNZIONA, FAREMO IN MODO CHE CI SIA UNA PRODUZIONE MASSICCIA" – LE IDEE DEL MILIARDARIO SUL VIRUS: “LA PANDEMIA È COME UNA GUERRA MONDIALE, SOLO CHE IN QUESTO CASO SIAMO TUTTI DALLA STESSA PARTE"

"PAGHIAMO NOI". BILL E MELINDA GATES PRONTI A COPRIRE LE SPESE PER IL VACCINO ANTI COVID

bill e melinda gates

Da www.huffingtonpost.it

bill gates

La Fondazione Bill and Melinda Gates aiuterà a trovare i soldi necessari perché, una volta trovato il vaccino contro Covid-19, sia possibile produrlo in larga scala, in grado di coprire le necessità del mondo intero. Lo ha detto lo stesso miliardario e filantropo, che già anni fa avvertiva dei rischi di una pandemia globale e che adesso descrive quello che sta accadendo come il suo “peggior incubo”.

sarah gilbert

Il magnate fondatore di Microsoft ha detto di essere in contatto con tutti i programmi più innovativi, a cominciare da quello a cui si lavora nell’Università di Oxford, con la partecipazione di un’azienda italiana. “Se funziona, io ed altri in un consorzio faremo in modo che ci sarà una produzione massiccia”, ha assicurato, intervistato dal Times.

elisa granato si fa iniettare la prima dose di vaccino contro il coronavirus

Secondo Gates, la virologa Sarah Gilbert, responsabile del Jenner Institute è “straordinaria” e quello messo in campo dalla Oxford University è “uno dei più importanti sforzi in corso”. Al momento, il governo Johnson ha dato loro sufficienti fondi perché possano procedere “a vele spiegate”. Ma Gates sta già parlando con le case farmaceutiche perché siano in grado di produrlo nel caso esso funzioni. “Lo proveranno sugli esseri umani presto.... Se i risultati saranno quelli che ci si augura, io ed altri in un consorzio faremo in modo che ci sia una produzione massiccia”. L’obiettivo, dice, è produrne in quantità sufficienti per il mondo intero e “fortunatamente - assicura - nessuno di quanti stanno lavorando ai vaccini si aspetta di farci soldi”.

irbm science park pomezia

Comunque Gates si aspetta che il Coronavirus Global Response Summit già convocato online per maggio possa raccogliere, tra governi e organizzazioni, più di 6,5 miliardi di dollari per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione del vaccino. Quella in corso, sintetizza, ”è come una guerra mondiale, tranne che per il fatto che stiamo tutti dalla stessa parte”.

piero di lorenzo irbm

2 – LE 11 IDEE DI BILL GATES SUL CORONAVIRUS

DAGONEWS

La nuova pandemia di coronavirus definirà l'era moderna nello stesso modo in cui la seconda guerra mondiale ha modellato la generazione precedente. Parola di Bill Gates che in 11 pagine descrive le sue idee su come affrontare al meglio il coronavirus.

«È come una guerra mondiale, solo che in questo caso, siamo tutti dalla stessa parte» ha scritto.

BILL GATES

La Bill & Melinda Gates Foundation hanno investito 250 milioni di dollari nella lotta la Covid-19 e negli ultimi tempi il co-fondatore di Microsoft ha spesso espresso la sua opinione sull'emergenza, contrastando le opinioni di Trump e finendo nel mirino dei cospirazionisti.

Le pagine di Gates, tuttavia, menzionano a malapena la politica, e si concentrano invece sulle innovazioni tecnologiche necessarie per schiacciare il virus, avvertendo che non sarà un processo facile o veloce.

LA PROPRIETA' ACQUISTATA DA BILL E MELINDA GATES A SAN DIEGO, CALIFORNIA

«È impossibile enfatizzare il dolore che le persone provano ora e continueranno a provare per gli anni a venire – ha affermato - Le misure di allontanamento sociale attuate in tutto il mondo hanno salvato milioni di vite e non sono state una reazione eccessiva. Anche senza blocchi dei governi, probabilmente le persone avrebbero comunque cambiato il loro comportamento per evitare l'infezione.

BILL GATES TED TALK

E anche quando le restrizioni verranno allentate, molte persone non riprenderanno immediatamente la loro vecchia routine finché non si sentiranno al sicuro. Ma man mano che le restrizioni si allenteranno, l’infezione si riaccenderà e i casi inizieranno a crescere rapidamente.

Sarà impossibile tornare alla normalità o controllare il virus nel lungo termine senza progressi nei test, nella ricerca, nei trattamenti e nei vaccini».

BILL GATES TED TALK

La Gates Foundation sta finanziando studi sull'idrossiclorochina, il farmaco spesso propagandato dal presidente Donald Trump, ma Gates afferma che i suoi benefici saranno modesti, nella migliore delle ipotesi.

bill gates

«Poiché non è probabile trovare un farmaco miracoloso, l'unica soluzione a lungo termine è un vaccino – ha concluso – Accelerando la ricerca, potrebbero essere necessari fino a nove mesi - o fino a due anni - per svilupparne uno. Quindi dovrà essere approvato dai governi e prodotto in serie in modo che 7 miliardi di persone nel mondo possano accedere alle dosi».

bill gates bill gates prevede il futuro alla london business school 1999 JEFF BEZOS BILL GATES bill gates paul allen bill gates bill gates 2 bill gates 1 bill gates con un barattolo pieno di cacca 1 bill gates con un barattolo pieno di cacca 2 bill gates bill gates bill gates