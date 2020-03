"VEDERE GLI ITALIANI CANTARE DAI BALCONI È STATA UNA FORTE FONTE DI ISPIRAZIONE PER TUTTO IL MONDO" – JOAN BAEZ DEDICA ALL’ITALIA “UN MONDO D’AMORE” DI GIANNI MORANDI: CHITARRA IN MANO, LA CANTANTE AMERICANA SU INSTAGRAM SI È SCUSATA PER L’ITALIANO E HA POI INTONATO L’INNO D’AMORE DEL 1967… - VIDEO

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

joan baez 4

"Vedere gli italiani cantare dai balconi è stata una forte fonte di ispirazione per tutto il mondo ". Joan Baez si scusa per il suo italiano e comincia così un video postato su Instagram in cui dedica all'Italia una canzone che è da sempre un inno all'amore ed alla fratellanza "Un mondo d'amore".

Gianni Morandi la cantò nel 1967 e rimase primo in classifica per quattro settimane di seguito. La cantautrice americana l'aveva già cantata nel 2008 da Fazio, oggi però ha una valenza completamente diversa....

joan baez 7

Famosa per il suo particolare timbro vocale ma anche e soprattutto per il suo impegno nella difesa dei diritti civili e non ultimo per la sua relazione artistica e sentimentale con Bob Dylan in gioventù, Joan Baez canta "Un mondo d'amore" nella sua stanza in quarantena, seduta su uno sgabello con la chitarra in mano.

joan baez 5

La canzone fu scritta dagli autori Franco Migliacci, Sante Maria Romitelli e Bruno Zambrini e si sviluppa come una serie di comandamenti da rispettare per la convivenza in società. Singolo contenuto inizialmente nell'album "Gianni 4" del 1967, fu poi ripreso e incluso in altri dischi, tra cui "Il mondo cambierà" del 1972, "Morandi in teatro" del 1986, "30 volte Morandi" del 1998 fino a "Capitani coraggiosi - Il live" con Claudio Baglioni del 2016.

joan baez 6

Dal vivo la Baez lo aveva presentato nell'ottobre 2008 nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio.

joan baez 1 joan baez 2 joan baez JOAN BAEZ E BOB DYLAN A NEWPORT NEL 1964 martin luther king joan baez Joan Baez Bob Dylan JOE ALPER Bob Dylan Joan Baez JA x Joan Baez e Rudolf JOAN BAEZ BOB DYLAN JOAN BAEZ JOAN BAEZ BOB DYLAN Joan Baez e Martin Luther King joan baez a trafalgar square joan baez joan baez 2