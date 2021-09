23 set 2021 18:55

"VEDI DI INVENTARTI UN'ALTRA MANDRAKATA" - COSÌ SI SCRIVEVANO TRA LORO I CINQUE ROMANI ARRESTATI PER TRUFFA E ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: SI FINGEVANO UN MARCHIO DI UNA GRANDE SOCIETÀ DI CATERING PER CROCIERE FACENDOSI INVIARE DALLE AZIENDE CIBO, PRELIBATEZZE, PROSECCHI, CHAMPAGNE MA ANCHE OLIO E PRODOTTI D'ECCELLENZA, CHE POI NON PAGAVANO E RIVENDEVANO - I DANNI SONO STIMATI IN 100 MILA EURO: TRA I FREGATI ANCHE L'AZIENDA BERLUCCHI, LEADER DEL FRANCIACORTA - NELLE INTERCETTAZIONI LA BANDA SFOTTEVA LE VITTIME...