"VENIRE ASSOCIATO A MEGHAN MI HA QUASI DISTRUTTO…” – NON C’È PACE PER LA DUCHESSA DEL SUSSEX CHE DEVE DIFENDERSI DAI CONTINUI ATTACCHI DI PARENTI-SERPENTI, INCORAGGIATI DAI MEDIA CHE NON VEDONO L'ORA DI AFFONDARLA - QUESTA VOLTA IL FIELE ARRIVA DAL FRATELLASTRO THOMAS MARKLE JR: “SONO SENZA UNA CASA E SENZA UN LAVORO, AVREI POTUTO RITROVARMI SOTTO UN PONTE A CHIEDERE SOLDI. E LEI SE NE STA LÌ, SUL SUO PIEDISTALLO REALE..."

Nicola Bambini per "www.vanityfair.it"

meghan markle e harry 1

Niente da fare, Meghan Markle non riesce a evitare gli attacchi dei suoi familiari neppure in Canada. Sebbene la duchessa si sia dimessa dai ruoli reali, alcune sue vecchie conoscenze continuano a rilasciare interviste cariche di rabbia. A questo giro le critiche più pesanti sono firmate dal fratellastro, Thomas Jr, che si è scagliato contro la duchessa etichettandola – di fatto – come un’egoista.

thomas markle jr

«Sono senza una casa e senza un lavoro, avrei potuto ritrovarmi sotto un ponte a chiedere soldi. E lei se ne sta lì, sul suo piedistallo reale, a guardare ciò che accade alla sua famiglia», rivela l’uomo al The Sun. «Venire continuamente associato a Meghan, per via del mio cognome, mi ha quasi distrutto». Rimasto pure senza una compagna, è tornato di recente a vivere con sua madre, in New Mexico.

«È stato un vero incubo», conclude Thomas Jr, «lei avrebbe dovuto dedicare un po’ del suo lavoro umanitario anche a noi». Attacchi spietati, ai quali fanno eco le nuove parole di Samantha Markle, da anni celebre per sputare veleno sulla sorellastra: «Meghan ha annunciato le “dimissioni reali” alla vigilia del compleanno di Kate, non vorrei le abbia voluto rovinare la festa di proposito per gelosia».

harry e meghan markle 1

Accuse pesanti, ma sulla stessa linea delle precedenti: l’ha definita infatti «un’arrampicatrice sociale», «un’ingrata», «un tornado per i danni che sta causando nella royal family». E poi è solita fare fastidiosi confronti con la cognata: «Sono donne incomparabili, Kate è davvero iconica», dice anche stavolta. «Sarà una fantastica regina consorte, è bellissima e adorabile soprattutto come madre».

samantha markle

Samantha – che proprio come il fratello Thomas Jr è nata dal primo matrimonio di papà Markle con Roslyn Loveless – pare non abbia digerito neppure la questione-Disney: «Mi è parso un imbroglio, una mossa che non rispetta il protocollo reale», conclude la donna, in merito alla presunta offerta di lavoro della casa di produzione a Meghan.

samantha e meghan markle

«Ribadisco che lei ha usato la royal family come un trampolino». Insomma, che viva a Londra o a Vancouver, Meghan deve fare i conti con la rabbia di alcuni suoi familiari.

