17 set 2021 19:19

"VI RINGRAZIO PER I SACRIFICI CHE STATE FACENDO..." - MASSIMO MORATTI HA DECISO DI DONARE IL SUO STIPENDIO ANNUALE DA UN MILIONE E MEZZO DI EURO AI LAVORATORI DELLA RAFFINERIA DELLA SARAS IN SARDEGNA PER COMPENSARE LA RIDUZIONE DEGLI STIPENDI DOVUTA ALLA CASSA INTEGRAZIONE SCATTATA CON LA CRISI COVID – OGNI DIPENDENTE DELLO STABILIMENTO (DIRIGENTI ESCLUSI) RICEVERÀ CIRCA 150 EURO NETTI IN PIÙ NELLE BUSTE PAGA DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 – L’EX PRESIDENTE DELL’INTER HA PURE SCRITTO UNA LETTERA PER RINGRAZIARLI…