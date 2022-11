14 nov 2022 13:02

"VIENE RISARCITA LA SCUOLA CHE PER ANNI NON HA PROTETTO LE ALUNNE: È VERGOGNOSO" - LA RABBIA DEI GENITORI DI UNA DELLE RAGAZZE VIOLENTATE DA MARCELLO MELIS, DOCENTE DI MATEMATICA PRESSO UN LICEO DI CAGLIARI CONDANNATO A DIECI ANNI PER CONCUSSIONE E VIOLENZA SESSUALE - L'UOMO È STATO CONDANNATO A RISARCIRE 100MILA EURO ALLA SCUOLA DOVE LAVORAVA, MA NON ALLE SUE VITTIME - "LA SCUOLA SAPEVA CHE QUALCOSA NON ANDAVA, MA NON HA FATTO NIENTE…"