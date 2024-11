"VIENI SUBITO, HO FATTO UNA BRUTTA COSA" - DOPO AVER STRANGOLATO LA MOGLIE A TERRACINA, IL 93ENNE OTELLO DE CASTRIS HA CHIAMATO LA FIGLIA - SUL COLLO DELLA VITTIMA, L'82ENNE LUISELLA TROMBETTA, CI SONO ALCUNI GRAFFI: POTREBBERO ESSERE UN DISPERATO TENTATIVO DELLA DONNA DI LIBERARSI DALLA PRESA DEL MARITO - RECENTEMENTE I VICINI SENTIVANO LA COPPIA LITIGARE: "LUI SI REGGEVA A UN DEAMBULATORE..."

Estratto dell'articolo di Michele Marangon per il "Corriere della Sera"

Dopo aver ucciso la moglie, Otello De Castris ha telefonato alla figlia: «Vieni subito, ho fatto una brutta cosa». Sul pavimento della camera da letto della loro casa al mare, non lontano dalla spiaggia di Terracina (Latina), c’era il corpo di Luisella Trombetta con evidenti graffi sul collo che possono far pensare a un soffocamento o a uno strangolamento, oppure ancora a un disperato tentativo della donna di liberarsi dalla presa del marito.

Lui, 93enne, residente con la coniuge, di 11 anni più giovane, in un appartamento a Colleferro, alle porte di Roma, è stato arrestato nella serata di ieri per omicidio volontario dai carabinieri della compagnia di Terracina che lo hanno poi trasferito in una struttura di detenzione adatta ad accogliere un recluso della sua età.

Nessuno fra i vicini di casa della coppia ha sentito grida o rumori sospetti nella mattinata di ieri — e anche nella nottata precedente — quando la figlia dei coniugi ha ricevuto la telefonata del padre e con la nipote si è precipitata nella casa al primo piano di una palazzina in via Giuseppe Di Vittorio. […]

Un altro femminicidio — il 100esimo da gennaio, il 14esimo nel Lazio — commesso all’indomani della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne da una persona molto anziana, anche se non per questo la vicenda è meno tragica delle altre. Anche perché qualcuno nella palazzina e negli edifici vicini ricorda come «negli ultimi tempi accadeva di sentirli urlare».

«Di tanto in tanto lui si vedeva tornare a casa anche con la spesa, reggendosi a un deambulatore», ricorda ancora un conoscente della coppia. Dopo la telefonata del padre, la figlia ha telefonato al 112. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato De Castris in stato confusionale. Per la moglie non c’era più niente da fare. Il 93enne è stato accompagnato in caserma per essere interrogato dal pm di turno mentre i militari del Nucleo investigativo di Latina hanno svolto un sopralluogo nell’appartamento, acquisendo anche cuscini e altri oggetti di uso domestico che potrebbero essere stati utilizzati per uccidere la donna. […]

Al momento non è chiaro che cosa abbia scatenato la furia dell’uomo e se la donna sia stata uccisa ore prima del ritrovamento, se lui l’abbia soffocata nel sonno. […]