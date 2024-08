1. FEDEZ SFOGGIA IL NUOVO OROLOGIO DA 150 MILA EURO: "LA VITA È TROPPO CORTA PER BADARE A QUELLO CHE GLI ALTRI PENSANO DI TE»

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

fedez

"La vita è troppo corta per badare a quello che pensano gli altri di te". Fedez dal suo account Instagram lancia ancora una volta messaggi social che sembrano essere destinati a qualcuno (non ben definito e mai nominato). Intanto il cantante si sta godendo la sua estate in Sardegna: con lui anche i due figli Leone e Vittoria (mentre Chiara Ferragni si trova in Corsica con famiglia e amici). E proprio in una serie di foto postate sul suo account Instagram, i follower hanno notato un dettaglio di moda al polso del cantante.

Si tratta di un […] Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona comunemente detto “Rainbow” (arcobaleno) per via degli zaffiri multicolore sulla lunetta e agli indici: un modello - molto ricercato- fuori catalogo, che nel 2023 aveva un prezzo di 143.200 euro.

Ma nel mercato dell'usato, il suo valore appare molto più alto perché apprezzatissimo dai collezionisti e prodotto in quantità limitate.

il rolex di fedez

Nella versione di Fedez in oro Everose 18 carati, l’emblematica scala tachimetrica della lunetta è sostituita da un dégradé di zaffiri che riproduce, appunto, i toni dell’arcobaleno. La cassa è illuminata da 56 diamanti taglio brillante incastonati sulle anse e la protezione della corona.

Sul quadrante, a fungere da indici, undici zaffiri taglio baguette, ognuno dello stesso colore della gemma corrispondente sulla lunetta. I contatori delle funzioni cronografiche sono in Gold Crystals rosa, un materiale ottenuto mediante la cristallizzazione di una lega di oro rosa secondo un metodo messo a punto da Rolex.

2. FEDEZ, FRECCIATINA ALL'EX CHIARA FERRAGNI NELL'INEDITO "DI CAPRIO": «PANETTONE MA NON È BALOCCO»

Estratto dell'articolo di www.leggo.it

luna shirin rasia con fedez foto di chi 1

Nuova frecciatina per l'ex Chiara Ferragni. Fedez torna a dare spettacolo durante una serata a Porto Rotondo in Sardegna. Il rapper ha presentato un nuovo singolo in collaborazione con il giovane trapper di origini napoletane Niky Savage. Un verso dell'inedito che potrebbe chiamarsi "Di Caprio" recita «cu** panettone ma non è Balocco», una frase cantata da Savage che però Fedez canticchia il lip sync durante la performance.

chiara ferragni 1 le vacanze in corsica di chiara ferragni 5 le vacanze in corsica di chiara ferragni 4 le vacanze in corsica di chiara ferragni 10 chiara ferragni

luna shirin rasia con fedez foto di chi 6 il cane di fedez 5 il cane di fedez 6 il cane di fedez 3 il cane di fedez 4 fedez al billionaire di porto cervo 5 luna shirin rasia con fedez foto di chi 2