ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Giusi Fasano per www.corriere.it

ciro grillo

In aula ne erano già stati proiettati pochi frame quando fu sentita la ragazza del presunto stupro. «Lo vedremo noi a parte», aveva detto il presidente del collegio Marco Contu. Ma adesso rieccolo, quel video: «rivediamolo» hanno proposto gli avvocati degli imputati. E il presidente ha acconsentito.

A sorpresa, a Tempio Pausania, si ri-proiettano le immagini (una manciata di secondi) al centro del processo contro Ciro Grillo, il figlio del fondatore del Movimento cinque stelle, e i suoi amici genovesi Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

ciro beppe grillo

Il motivo della nuova visione è legato alle parole della psichiatra Marina Loi, consulente della parte civile, che in aula ha detto in sostanza: la ragazza non era partecipe. Ha usato la parola «passiva» per definire il comportamento di lei durante la presunta violenza.

Ed è per contestare quella parola che gli avvocati dei ragazzi hanno chiesto, appunto, di rivedere il video trovato in uno dei cellulari degli imputati. In giornata, dopo la psichiatra Marina Loi, è previsto l’esame del medico legale Lorenzo Marinelli, anche lui chiamato in causa dalla parte civile, dopodiché il resto dell’udienza (prevista per oggi e domani) sarebbe teoricamente da dedicare ai ragazzi sotto accusa.

Francesco Corsiglia al tribunale di TEmpio Pausania

I loro avvocati però non confermano, per adesso, la loro volontà di sottoporsi alle domande in aula e non è detto che tutti e quattro abbiano intenzione di parlare davanti ai giudici. […]

EDOARDO CAPITTA E VITTORIO LAURIA AL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA ciro grillo il video di ciro grillo e vittorio lauria con la ragazza che dorme 2 CIRO GRILLO il servizio su ciro grillo and friends quarto grado 6 il servizio su ciro grillo and friends quarto grado 2 edoardo capitta quarto grado ciro grillo quarto grado BEPPE GRILLO IGNAZIO LA RUSSA - VIGNETTA BY DE MARCO