"VIVIAMO IN UN MONDO IN CUI IL SESSO VIENE FATTO DA MENO PERSONE CHE MAI E LA SOLITUDINE È AL MASSIMO STORICO" - L'ALLARME DI DAVID BAKER, PROFESSORE AUSTRALIANO E AUTORE DI "SEX - LA PIÙ GRANDE STORIA DEL SESSO MAI SCRITTA": "LA MAGGIORANZA ESPRIME INSODDISFAZIONE NEI CONFRONTI DEL "MERCATO" DEGLI APPUNTAMENTI E DOVE I MATRIMONI HANNO UN TASSO ALLARMANTE DI FALLIMENTO. DOBBIAMO RIMODELLARE IL DATING ONLINE, MOLLARE I TELEFONI E FLIRTARE NELLA VITA VERA…"

Estratto dell'articolo di Roselina Salemi per “Specchio – La Stampa”

Sex - La piu grande storia del sesso mai scritta

Non molti conoscono di David Baker, australiano, simpaticissimo professore universitario di "Grande Storia", campo di studi che abbraccia un singolo tema dalle origini ai nostri giorni. Lui si è occupato di Storia del sesso, e ci ha scritto un saggio necessariamente voluminoso, visto che sintetizza circa due miliardi di anni. Sex- la più grande storia del sesso mai scritta, dai procarioti ai robot (Longanesi editore). […] Ne parliamo perché, dati alla mano, le sue proiezioni sul futuro sono deprimenti, ed è possibile che Baker abbia ragione.

[…] «al momento c'e ben poco che non si possa fare nel mondo sviluppato. Il controllo che la cultura ha esercitato sul sesso per l'intera esistenza dell'Homo sapiens si e decisamente allentato», eppure, dice Baker, «viviamo in un mondo in cui il sesso viene fatto meno frequentemente da meno persone che mai, dove la maggioranza esprime insoddisfazione nei confronti del "mercato" degli appuntamenti e dove le relazioni di fatto e i matrimoni hanno un tasso allarmante di fallimento. Ciò fa sì che uomini e donne, soprattutto tra le generazioni più giovani, si ritirino completamente. E questo non è positivo per noi, né come individui né come società».

sesso 3

NIENTE SESSO

L'assenza di sesso è in aumento sia tra gli uomini che tra le donne (anche sotto i 30 anni di età). Le app di appuntamenti sono state, secondo Baker, «il bacio della morte per il successo riproduttivo generale, per fare sesso o trovare una relazione impegnata, il che è un peccato perché attualmente è il modo più comune per fare conoscenza. Nel frattempo, nella maggior parte dei paesi occidentali, gli uomini che incontrano le donne senza usare le dating app hanno raggiunto il minimo storico. Negli Stati Uniti, il 69 per cento dei single sotto i 30 anni di età non si è avvicinato a una donna nell'ultimo anno, e il 75 per cento delle ragazze ha riferito di avere ricevuto approcci soltanto da "predatori"».

sesso 2

UN ESERCITO DI SINGLE

Risultato: molti rinunciano agli incontri, […]e le giovani donne si lamentano di "situazioni" che non portano da nessuna parte, per cui restano «involontariamente sole e senza figli tra i 30 e i 40 anni. Le persone single sono raddoppiate fra il 1960 e il 1970 e oggi all'incirca il 40 per cento degli adulti non e sposato ne convive. E dato che queste tendenze a livello sociale riguardano decine di milioni di persone, la cosa è inquietante.

sesso 1

Nel frattempo, i tassi di fertilità, in discesa già dagli anni '70, continuano a precipitare anche oltre la crescita zero (e ne sappiamo qualcosa anche in Italia, ndr), scatenando il caos sulle economie e minacciando risultati disastrosi sul lungo termine. Sebbene ci sia grande liberta per qualsiasi tipo di accoppiamento che non costituisca un reato penale, la solitudine e al massimo storico», osserva il professor Baker.

sesso 4

[…] LA RICETTA DI BAKER

Per evitare tutto questo, ecco la ricetta di Baker, «dobbiamo rimodellare il dating online, adattare prospettive e standard con uno sguardo al futuro, mollare i nostri dannati telefoni e iniziare a flirtare nella vita vera, a incontrarci in discoteca, o al pub». In conclusione: dobbiamo fare molto più sesso, afferma il professor Baker. […]

