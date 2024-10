"VOGLIONO CHE NON FACCIA PIÙ I MIEI PARTY, PROBABILMENTE MI ARRESTERANNO" - LA "PROFEZIA" DI PUFF DADDY, IN CARCERE CON L'ACCUSA DI STUPRO, TRAFFICO SESSUALE E UNA SERIE DI ALTRI CRIMINI, FATTA DURANTE UN'INTERVISTA DEL 1999 - NEL VIDEO, "DIDDY" PARLA CON ORGOGLIO DEI SUOI CELEBRI "WHITE PARTY", DOVE ALCUNE DONNE SAREBBERO STATE DROGATE E COSTRETTE A FARE SESSO CON ALTRI UOMINI, CHE ATTIRAVANO VIP E CELEBRITÀ DA OGNI ANGOLO DEL MONDO - OGGI IL PROCESSO CONTRO IL RAPPER, AL SECOLO SEAN COMBS: RISCHIA UNA CONDANNA PESANTISSIMA… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Rossella Argentina per www.leggo.it

puff daddy

Nei giorni antecedenti l'inizio del processo che vede coinvolto il celebre rapper Sean Combs, meglio noto come Diddy, accusato di una serie di crimini tra cui stupro, uso di stupefacenti, ricatti, abusi e traffico di esseri umani, un vecchio video del 1999 è tornato a circolare sui social, diventando ben presto virale. […]

L'INTERVISTA DEL 1999: I PARTY DI DIDDY E LA FRASE PREMONITRICE

Nel video del 1999, Diddy parla con orgoglio dei suoi celebri party, descrivendoli come eventi che offrivano elementi diversi, capaci di aprire gli orizzonti delle persone. I suoi party erano diventati leggendari nell'ambiente dello spettacolo, attirando celebrità e figure di spicco da ogni angolo del mondo.

puff daddy white party.

uttavia, il rapper accennava anche alla resistenza che sentiva crescere intorno a sé e ai suoi eventi: «Non mi danno nemmeno i permessi per le mie feste. Vogliono che non faccia più i miei party, ma non ci fermeremo! Probabilmente mi arresteranno, faranno delle follie solo perché non vogliono vederci divertire».[…]

IL PROCESSO E LE ACCUSE CONTRO DIDDY

Il processo contro Diddy è fissato per oggi mercoledì 9 ottobre 2024. Le accuse che gravano sul rapper sono estremamente gravi e, se confermate, potrebbero portare a una condanna molto pesante. La legge americana prevede infatti pene che vanno dai 15 anni di carcere all'ergastolo per i crimini di cui è accusato.

uno dei white party di puff daddy

La difesa di Diddy, guidata dall'avvocato Marc Agnifilo, ha già avanzato una serie di richieste per migliorare le condizioni di detenzione del suo assistito. Tra queste, la proposta di trasferirlo in un carcere del New Jersey, considerato meno disumano rispetto all'attuale centro di detenzione in cui si trova. Tuttavia, il giudice ha respinto questa richiesta, così come quella per il rilascio su cauzione. […]

ARTICOLI CORRELATI

leonardo di caprio a uno dei white party di puff daddy puff daddy jennifer lopez puff daddy white party donna caran, tommy lee, mariah carey e puff daddy a un white party puff daddy white party