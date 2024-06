"VOGLIONO METTERMI DIETRO LE SBARRE E MI VOGLIONO MORTO" - TRUMP AIZZA I SUOI ELETTORI: “I DEMOCRATICI USERANNO TUTTI GLI STRUMENTI IMMAGINABILI NELLA GUERRA LEGALE PER CERCARE DI FERMARCI. MA IO NON MI ARRENDERÒ” – NELLA REMOTA IPOTESI CHE L’EX PRESIDENTE FOSSE CONDANNATO AL CARCERE, POTREBBE FINIRE NELLA MALFAMATA PRIGIONE DI RIKERS ISLAND, A NEW YORK: SAREBBE SEPARATO DAGLI ALTRI CONDANNATIE NON RICEVEREBBE PRODOTTI PER LA CURA DEI CAPELLI – GLI AGENTI DEL SECRET SERVICE DOVREBBERO SEGUIRLO ANCHE LI’ E PROTEGGERLO ARMATI…

DONALD TRUMP IN PRIGIONE - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY

TRUMP, 'VOGLIONO METTERMI DIETRO LE SBARRE, MI VOGLIONO MORTO'

(ANSA) - NEW YORK, 01 GIU - "Vogliono mettermi dietro le sbarre. Mi vogliono morto". Così Donald Trump in un messaggio della sua campagna elettorale. Joe Biden e i "democratici useranno tutti gli strumenti immaginabili nella guerra legale per cercare di fermarci. Ma io non mi arrenderò", afferma Trump.

'TRUMP RISCHIA IL CARCERE A RIKERS ISLAND, NON AVRÀ GEL CAPELLI'

(ANSA) - NEW YORK, 01 GIU - Separato dagli altri carcerati e senza prodotti per la cura dei capelli, incluso il gel. Donald Trump potrebbe finire nella malfamata prigione di Rikers Island, a New York, nel caso il cui il giudice Juan Merchan lo condannasse a un periodo di tempo dietro le sbarre per il pagamento alla pornostar. L'ipotesi che Trump venga carcerato è remota ma è una possibilità alla quale il Secret Service deve farsi trovare preparato.

Gli agenti dovrebbero seguire Trump in carcere e, nonostante le regole vigenti nei penitenziari, restare armati. L'ex presidente per motivi di sicurezza sarebbe mantenuto a distanza dagli altri detenuti. Le maggiori difficoltà riguardano i controlli sul cibo che gli verrebbe consegnato. Il carcere di Riker island è lo stesso in cui sta scontando la pena l'ex chief financial officer dell'impero di Trump, Allen Weisselberg. La città di New York ha votato a favore della chiusura di Rikers island per le condizioni disumane rilevate nel 2019, e il carcere dovrebbe chiudere nel 2027.

