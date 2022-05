26 mag 2022 10:53

"WILLY NON L'HO TOCCATO NEMMENO CON UN DITO" - UNO DEI FRATELLI BIANCHI, GABRIELE, ACCUSATO ASSIEME AD ALTRE TRE PERSONE DELL'OMICIDIO DI WILLY MONTEIRO DUARTE, IL GIOVANE MASSACRATO DI BOTTE A COLLEFERRO NEL SETTEMBRE DEL 2020, FA L'AGNELLINO DAVANTI ALLA CORTE D'ASSISE DI FROSINONE: "IO NON SAREI STATO IN GRADO, NEMMENO SE LO AVESSI VOLUTO, DI FARE QUELLO DI CUI MI SI ACCUSA" - LA PROCURA DI VELLETRI HA CHIESTO PER LUI E PER IL FRATELLO MARCO L'ERGASTOLO…