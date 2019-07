"ZITTA LO DICI A TUA SORELLA" – IL VIDEO, RILANCIATO ANCHE DALLA MELONI, DELLA CAPOTRENO CHE RIBATTE COLPO SU COLPO ALL’IMMIGRATO CHE NON VUOLE PAGARE IL BIGLIETTO - LA DONNA NON SI LASCIA INTIMIDIRE E ALLA FINE LO CONVINCE A PAGARE – IL BOTTA E RISPOSTA - E LA CAPOTRENO VIENE SUBITO DEFINITA “L'ANTI-CAROLA” - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

capotreno immigrato

Un video rilanciato da Giorgia Meloni su Twitter. Un video che mostra una scena di ordinaria illegalità a bordo di un treno. Con un finale molto poco ordinario. Uno straniero, con fare prepotente, non vuole pagare il biglietto anche se ha i soldi per poterlo fare. Dunque ne nasce una animata discussione con la capotreno, una donna che non si lascia intimidire in alcun modo. E, in modo deciso, alla fine lo convince a pagare. La Meloni, rilanciando il video, commenta: "Milano, straniero prepotente ha i soldi ma non vuole pagare il biglietto. La capotreno non si lascia intimidire e lo persuade. Brava!", conclude la leader di Fratelli d'Italia.

