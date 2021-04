"LA ZONA ROSSA A PASQUA? UNA SCELTA IPOCRITA, CHIUDIAMO I RISTORANTI MA LA GENTE VA DOVE VUOLE ASSEMBRANDOSI" – MATTEO BASSETTI ATTACK: SARÀ DIFFICILE FAR RISPETTARE IL LOCKDOWN. E SULLE VACANZE DICE: "NON È GIUSTO ATTACCARE CHI VA IN SPAGNA, VISTO CHE È LECITO FARLO"

"La scelta di fare zona rossa a Pasqua è ipocrita. È impossibile far rispettare una zona rossa per 65 milioni di persone. Bisognava andare a fare le festività pasquali coi colori che le Regioni avevano in quel momento". A dirlo Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, intervenuto a 'Un giorno da pecora' su Radio uno.

"Sono molto critico - ha spiegato l'infettivologo - sulla decisione di fare questa enorme zona rossa. Sono decisioni di una totale e completa ipocrisia. Questo perché alla fine non le rispetterà nessuno. Il Governo e lo Stato non saranno in grado di farle rispettare. Aveva più senso, nelle vacanze Pasquali, andare per colori. Questo provvedimento unico, per tre giorni - e mi dovrebbero spiegare a che cosa serva - lo rispetto da buon cittadino, ma non lo comprendo. Chi lo ha deciso, se ne assume le responsabilità".

Cosa penso di chi va in vacanza in Spagna per Pasqua? "Non è giusto attaccare chi ci va, visto che è lecito farlo" ha detto ancota Bassetti. "Mi dispiace che si vada fuori, ma non mi sento di biasimare chi ha deciso di andare alle Baleari". "La Spagna è un Paese civile - ha concluso il camice bianco -, hanno avuto punto di vista meno ipocrita e più intelligente di noi. Noi chiudiamo i ristoranti e i bar, ma la gente va in giro dove vuole, assembrandosi, mentre, ad esempio, nei ristoranti sarebbero stati più controllati".

