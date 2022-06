IL RABBINO DI MOSCA SCAPPA NELLA NOTTE DALLA RUSSIA: ERA IN DISACCORDO CON PUTIN ED E’ STATO SOTTOPOSTO A PRESSIONI PER SOSTENERE L’INVASIONE DELL’UCRAINA – LA MERKEL, CHE SI DIMENTICA SEMPRE DI CITARE IL SUO EX AMICO PUTIN, PARLA DI “AGGRESSIONE ALL’UCRAINA CHE NON HA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE” - ZELENSKY: "OLTRE 31.000 MILITARI RUSSI SONO GIÀ MORTI IN UCRAINA". PUTIN ANNUNCIA CHE PIÙ DI 1.000 SOLDATI UCRAINI SONO STATI TRASFERITI IN RUSSIA PER INDAGINI – VIDEO

Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, (di cui nei giorni scorsi aveva scritto Francesco Battistini) è fuggito dalla Russia dopo essere stato sottoposto a pressioni per sostenere l’invasione dell’Ucraina. Lo rende noto Avital Chizhik-Goldschmidt, giornalista negli Stati Uniti e nuora dell’autorità religiosa ebraica. «Posso finalmente rendere noto a tutti — scrive la reporter sul suo account Twitter — che i miei suoceri sono stati messi sotto pressione dalle autorità per sostenere pubblicamente la ‘operazione speciale’ in Ucraina e si sono rifiutati di farlo». «Sono fuggiti in Ungheria due settimane dopo l’invasione russa e ora sono in esilio dalla comunità che hanno amato e costruito e in cui hanno cresciuto i loro figli per oltre 33 anni», spiega la Chizhik-Goldschmidt.

Ore 02:15 - La Bbc: scambio di cadaveri tra russi e ucraini

Lo scambio dei cadaveri: corpi ceduti da una parte e dall’altra, come merce di scambio. Per dare la possibilità a mamme, figlie, mogli di piangere un corpo. Lo racconta la Bbc. «Alcuni combattenti ucraini uccisi a difesa del principale porto sud-orientale di Mariupol sono ora arrivati a Kiev, affermano le famiglie dei soldati». Faceva parte di uno scambio con la Russia, con ciascuna parte che riceveva 160 corpi. Mosca non ha commentato. Da parte ucraina, più di 50 corpi erano quelli di membri del reggimento Azov, dicono le famiglie. Gli ucraini sono rimasti rinchiusi nelle acciaierie Azovstal per settimane. A maggio, i sopravvissuti sono stati fatti prigionieri.

Ore 01:38 - Zelensky: oltre 31 mila soldati russi morti in guerra

Oltre 31.000 militari russi sono già morti in Ucraina. Dal 24 febbraio, la Russia paga ogni giorno per quasi 300 vite dei suoi soldati per una guerra completamente insensata contro l’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ore 01:37 - Zelensky: i russi non hanno fatto progressi significativi nel Donbass

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, nel suo video notturno, ha affermato che le forze russe non hanno fatto progressi significativi nella regione orientale del Donbass nell’ultimo giorno.

Ore 01:36 - Mosca: più di mille prigionieri di Mariupol trasferiti

Sarebbero Più di 1.000 soldati ucraini che si sono arresi nella città di Mariupol sono stati trasferiti in Russia per indagini: lo ha riferito l’agenzia di stampa Tass ha citato una fonte delle forze dell’ordine russe. Più tardi, altri prigionieri ucraini saranno trasferiti in Russia, ha detto la fonte. L’Ucraina ha detto che sta lavorando affinché tutti i prigionieri vengano riconsegnati, mentre Mosca ritiene che dovrebbero essere processati.

Ore 20:35 - Merkel: l’aggressione alla Russia non ha alcuna giustificazione

«Questa aggressione all’Ucraina non ha alcuna giustificazione. Non c’è alcuna scusante». Lo ha detto l’ex cancelliera Angela Merkel, rispondendo alla prima intervista pubblica. «È stato un grande errore», ha aggiunto l’ex cancelliera.

