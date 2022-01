14 gen 2022 20:39

RACCONTANE UN'ALTRA, BILL - JEFFREY EPSTEIN HA PORTATO ALLA CASA BIANCA OTTO DONNE DIVERSE DURANTE LE SUE VISITE ALL'ALLORA PRESIDENTE BILL CLINTON - SECONDO IL "DAILY MAIL", TRA IL 1993 E IL 1995, IL MILIARDARIO SI E' FATTO ACCOMPAGNARE IN OCCASIONI DIVERSE DA QUATTRO DELLE SUE EX, TRA CUI GHISLAINE MAXWELL - ANCHE SE NON E' DATO SAPERE LA NATURA DEGLI INCONTRI, UNO DI QUESTI HA COINCISO CON...