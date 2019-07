19 lug 2019 20:18

RAGAZZI', FATE COME VI PARE – UN AUTISTA DI UN BUS CHE STAVA PORTANDO UN GRUPPO DI 55 ADOLESCENTI DALLA SVIZZERA A TRIESTE LI HA MOLLATI IN UN’AREA DI SERVIZIO DI TREVISO, HA CHIAMATO UN TAXI E SI È FATTO PORTARE IN UN HOTEL DI JESOLO PER DORMIRE – I RAGAZZI HANNO MONTATO LE TENDE E HANNO INIZIATO LA VACANZA, MA SONO STATI AVVISTATI DALLA POLIZIA: A QUEL PUNTO L'UOMO HA RISCHIATO DI...