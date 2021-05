12 mag 2021 18:28

I RAGAZZI TORNANO ALLA NORMALITÀ – UNA 15ENNE DELLA PROVINCIA DI PADOVA È FINITA IN COMA ETILICO DOPO AVER BEVUTO 10 SHOTTINI DI VODKA IN UN BAR – LA RAGAZZA HA PERSO I SENSI ED È STATA TRASPORTATA D’URGENZA IN OSPEDALE – GUAI PER LA TITOLARE CINESE DEL BAR CHE…