RAGGIRI SOTTO-MARINI - I PM HANNO CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER GIUSEPPE MILAZZO, “LO SPREGIUDICATO TRUFFATORE” CHE HA FATTO SPARIRE 300MILA EURO A GIANNA ORRÙ, LA MAMMA DI VALERIA MARINI – IL PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO SI ERA PRESENTATO COME MAGO DELLE CRIPTO-VALUTE E LA VITTIMA ERA STATA CONVINTA CHE L’INVESTIMENTO SAREBBE FRUTTATO: MA ALLA FINE MILAZZO SI È DATO ALLA MACCHIA CON IL BOTTINO – A INCASTRARLO SONO STATE LE…

Andrea Ossino per “la Repubblica”

valeria marini e la mamma

Si è presentato come un genio della finanza in grado di moltiplicare il denaro che Gianna Orrù gli aveva affidato. In realtà Giuseppe Milazzo sarebbe solo uno "spregiudicato" e "scaltro" truffatore che ha sottratto oltre 300 mila euro alla madre di Valeria Marini. È questa la tesi del sostituto procuratore Pietro Pollidori, che ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dell'uomo.

servizio delle iene sulla truffa a gianna orru, mamma di valeria marini 6

Catanese classe 1974, Milazzo è l'unico indagato nell'inchiesta che ha portato la stessa Marini in procura. Nell'ottobre scorso infatti la showgirl ha bussato alla porta del pubblico ministero per accompagnare la madre. Grazie alla testimonianza della signora Orrù gli inquirenti hanno ricostruito la vicenda iniziata nel febbraio 2020: sono «stata indotta a compiere un investimento di 10 mila euro sulla piattaforma eToro», aveva denunciato.

valeria marini e la mamma

La donna sarebbe stata convinta a bonificare la somma sul conto corrente dell'indagato, Giuseppe Milazzo, un uomo conosciuto proprio grazie alla figlia e a cui, tra febbraio e agosto 2018, avrebbe affidato 325 mila euro.

«Milazzo aveva riferito alla denunciante che le somme così versate » sarebbero state girate a una terza persona, sostengono gli inquirenti. Ma « una volta trascorso il tempo senza ottenere i guadagni sperati - si legge negli atti - (la vittima ndr) aveva chiesto con insistenza la restituzione delle somme () ma senza esito».

Valeria Marini con la mamma

A confermare i racconti della vittima ci sono estratti conto scritture private nelle quali Milazzo si qualifica come «operatore del trading online attraverso le piattaforme di compravendita di azioni e nello specifico di criptovalute». Secondo gli inquirenti infatti le prove a carico di Milazzo testimonierebbero « il compimento della condotta truffaldina » . Una messa in scena « realizzata abilmente simulando di essere un investitore autorizzato in contatto con un sedicente amministratore di una società cinese finanche a stipulare contratti di investimento » , rivelano gli atti da cui adesso Milazzo potrebbe finire a processo.

