RALLY MORTALE – UN’AUTO È FINITA FUORI STRADA DURANTE IL RALLY DELL’APPENNINO REGGIANO E HA UCCISO DUE SPETTATORI. È ACCADUTO STAMANI NEL COMUNE DI CANOSSA, IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – L’INCIDENTE È AVVENUTO IN UN TRATTO RETTILINEO DEL CIRCUITO: L’EQUIPAGGIO NUMERO 42, UNA PEUGEOT GUIDATA DAL DUO GUBERTINI-IALUNGO, HA PERSO IL CONTROLLO DEL MEZZO. UN TERRAPIENO HA FATTO DA RAMPA E L’AUTO È PIOMBATA SULLA GENTE…

INCIDENTE DURANTE UN RALLY NEL REGGIANO, DUE MORTI

rally appennino reggiano 2

(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - Due persone sono morte in un incidente durante il Rally dell'Appennino reggiano. È successo verso le 9 in località Riverzana, territorio comunale di Canossa (Reggio Emilia). Sul posto, la polizia locale Unione Val d'Enza e i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo, oltre all'elisoccorso del 118. Era in corso la prima prova speciale della giornata. In seguito all'incidente la manifestazione è stata sospesa. (ANSA).

INCIDENTE RALLY REGGIO EMILIA: DUE SPETTATORI MORTI

Da www.ilrestodelcarlino.it

Due giovani, entrambi spettatori, sono morte durante il Rally dell'Appennino reggiano, un evento molto noto tra gli appassionati. Sull'accaduto è già aperta un'inchiesta.

peugeot 208 gubertini ialungo

Dalle prime notizie, l'incidente è avvenuto in un tratto rettilineo del circuito in località Riverzana, nel comune di Canossa: l'equipaggio numero 42, una Peugeot 208 guidata dal duo Gubertini-Ialungo ha perso il controllo del mezzo che è uscita dal circuito. A causa della forte velocità e di un terrapieno che ha fatto da rampa, l'auto si è staccata dal suolo ed è precipitata su una collinetta dove si erta radunato il pubblico. L'auto è piombata sulla gente, travolgendo e uccidendo i due giovani. I due componenti l’equipaggio sono rimasti illesi, ma sono entrambi sotto choc.

Immediati i soccorsi degli operatori sanitari in servizio sul percorso e, in un disperato tentativo di salvare la vita alle due persone, è stato fatto levare in volo anche l'elisoccorso dall'Ospedale Maggiore di Parma: purtroppo ogni soccorso è risultato vano. La polizia municipale della Unione Val d'Enza assieme ai carabinieri stanno ora ricostruendo la dinamica di quanto successo. Era in corso la prima prova speciale della giornata. In seguito all'incidente la manifestazione è stata sospesa.

rally appennino reggiano

