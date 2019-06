RAMPOLLI E POLLI DA SPENNARE – TIRA UNA BRUTTA ARIA IN GRAN BRETAGNA: I CONTRIBUENTI SONO VENUTI A CONOSCENZA DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DEL FROGMORE COTTAGE, DOVE HARRY E MEGHAN SI SONO TRASFERITI IN PRIMAVERA. PER I CAPRICCI DELLA DUCHESSA SONO STATI SPESI BEN 2,6 MILIONI DI EURO – MISTERO, INVECE, SULL’ANELLO DI FIDANZAMENTO CHE APPARE MODIFICATO… (VIDEO)

Eva Grippa per “d.repubblica.it"

Tira aria di bufera nel cielo di Windsor, Inghilterra. I tabloid inglesi hanno reso noto il costo della ristrutturazione di Frogmore House, la residenza in cui si sono da poco trasferiti i duchi di Sussex, e non sono affatto buone notizie: per realizzare il loro nido d'amore Harry e Meghan avrebbero speso ben 2,6 milioni di euro. Troppo, secondo i contribuenti che sentono di aver pagato di tasca loro i capricci della duchessa.

Il trasferimento di Harry e Meghan a Frogmore House è stato approvato dalla regina Elisabetta II, che ha donato alla coppia la residenza in occasione delle nozze, approvandone anche una "revisione sostanziale" necessaria per alloggiare la nuova famiglia: questa proprietà del diciannovesimo secolo era stata infatti destinata, negli anni passati, agli alloggi del personale del Castello di Windsor, e quindi frazionata in tanti mini appartamenti.

I duchi ne hanno fatto invece un'unica, grande dimora, con cinque camere da letto, nuovi bagni e cucina, rinnovando tutto a partire da soffitti e pavimenti. A guidare i lavori sarebbe stato lo stesso interior designer delle celebrities Vicky Charles cui è stata affidata la progettazione di un luogo molto amato da Meghan Markle, la Soho Farmhouse nell'Oxfordshire, dove ha anche organizzato il proprio addio al nubilato.

I duchi di Sussex hanno abbandonato Kensington Palace la scorsa primavera, mentre circolavano notizie di una spaccatura tra i fratelli Harry e William a causa - malignano i tabloid - di Meghan Markle, considerata esigente e capricciosa. Quando i lavori sono stati pianificati, prima dell'arrivo del primo figlio della coppia, Archie, gli esperti avevano stimato un costo di 3 milioni di sterline, ma la squadra ingaggiata dalla coppia reale aveva rassicurato tutti, dicendo che sarebbe costata circa la metà.

Frogmore House fu costruita nel 1680-1684 ed è stata utilizzata come residenza reale dal 1792 quando fu acquistata da Re Giorgio III come dono per la moglie Charlotte e le sue figlie nubili. È chiamata Casa delle rane per via del gracidare continuo che proviene dagli stagni presenti negli oltre 130mila metri quadrati di giardini che la circondano.

I Repubblicani, infuriati, hanno definito la spesa "oltraggiosa", anche se alcuni amici della coppia reale, intervistati, minimizzano: "La residenza non è così grandiosa come qualcuno potrebbe pensare, è una casa di famiglia accogliente", e negano la presenza di alcuni ambienti come la stanza per fare yoga o il mini appartamento per la mamma di Meghan, Doria Ragland. Delle cinque camere da letto, una è destinata a nursery per Baby Archie, nato il 6 maggio scorso.

Di fatto, la spesa è ingente e i conti arrivano in un momento in cui l'intero budget della monarchia è sotto accusa: la regina ha speso più dello scorso anno (82,2 milioni di sterline rispetto ai 76,1 milioni di sterline dell'anno 2017/18), il marito principe Filippo costa 359mila sterline nonostante sia in pensione, e il solo costo di jet privati utilizzati dai reali per andare e venire dalla residenza scozzese nel corso dell'anno è stato di 200 mila sterline.

Carlo Lanna per “www.ilgiornale.it”

È un vero e proprio giallo quello che interessa l’anello di Meghan Markle. Secondo le ultime indiscrezioni che trapelate sul The Sun, la duchessa di Sussex avrebbe fatto in modo di modificare l’anello che il Principe Harry le ha donato in vista del royal wedding.

E sono diverse le tesi che fanno pensare ai motivi della scelta.

C’è da dire che il prezioso gioiello è stato disegnato dallo stesso Harry e realizzato con diamanti ricercati e molto particolari. Un anello che ha fatto morire d’invidia i royal watcher, tanto da avere persino una sua imitazione low-cost. Il design è infatti unico nel suo genere. La fascia d’oro è circondata da una fila di diamanti appartenenti, tra altro, anche alla Principessa Diana.

Eppure l’unicità del gioiello pare essere stata modificata. Secondo il tabloid inglese, la Markle avrebbe modificato la struttura per una fascia più sottile, dato che le dita a causa della gravidanza si sarebbero gonfiate. Si pensa inoltre che il vero gioiello sia custodito a Palazzo e che quello indossato dalla Duchessa, sia una riproduzione più sobria e comoda. E questa sarebbe l’idea più plausibile, come dimostra una foto che è trapelata su i social da uno dei tanti estimatori della corona e della Markle.

"L’anello è in oro giallo perché è il suo colore preferito – aveva rivelato Harry in un’intervista poco prima del matrimonio -. La pietra principale proviene dal Botswana e gli altri dalla collezione di mia madre, per assicurarsi che sia con lei in questo folle viaggio".

