RAPINA A CANE ARMATO - A ROMA UN DISOCUPPATO DI 49 ANNI HA SGUINZAGLIATO IL SUO PITBULL CONTRO UN UOMO NEL BEL MEZZO DELLA PIAZZA PER RUBARGLI IL CELLULARE - NON SOLO: ALL'ARRIVO DEGLI AGENTI, HA LIBERATO DI NUOVO IL CANE CHE HA AZZANNATO UNO DEI POLIZIOTTI - IL MAGISTRATO LO HA CONDANNATO A UN ANNO E MEZZO, MA GLI HA RESTITUITO L'ANIMALE: "SI COMPRI UN CHIWAWA"

Da leggo.it

PITBULL

Ha sguinzagliato e aizzato il suo pitbull contro un uomo nel bel mezzo di piazza Bologna, a Roma. Il suo obiettivo era quello di rubare il cellulare alla vittima, ma non è finita qui. Una volta arrivati gli agenti di polizia, intervenuti per la tentata rapina, l'uomo ha liberato nuovamente l'animale e lo ha istigato contro di loro.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il cane ha azzannato uno dei poliziotti che ha riportato una prognosi di 5 giorni. I fatti si riferiscono al 20 aprile scorso e adesso l'uomo, un disoccupato 49enne di origini campane, è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il pm, in prima istanza, aveva richiesto due anni e mezzo di carcere, ridotti in fase di processo. Per quanto riguarda, invece, l'accusa di rapina il procedimento di giudizio è ancora in corso.

PITBULL

L'uomo percepiva il reddito di cittadinanza che, dopo i fatti, è stato sospeso. L'animale, in un primo momento sequestrato, è stato restituito all'imputato: «Adesso, mi raccomando, si compri un chiwawa», ha detto, con un sorriso, il magistrato all'uomo, in aula ad ascoltare la lettura della sentenza, insieme al suo difensore, l'avvocato Edda Cerquetti.

PITBULL pitbull 2