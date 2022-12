RAPINA OGGI, RAPINA DOMANI, PRIMA O POI TI BECCANO – A MILANO UN 38ENNE È ENTRATO IN UNA FARMACIA PER RAPINARLA MA AD ASPETTARLO FUORI C’ERA LA POLIZIA, CHE L'HA ARRESTATO – L’UOMO, SOLO TRA NOVEMBRE E DICEMBRE, SAREBBE RESPONSABILE DI 16 FURTI MESSI A SEGNO NEI NEGOZI MILANESI O IN ALTRE FARMACIE - VIDEO

Da www.lastampa.it

rapina con arresto in farmacia 1

La polizia ha arrestato a Milano un 38enne che stava per uscire da una farmacia dopo averla rapinata. È probabilmente lo stesso che nell'ultimo mese avrebbe messo a segno altri 16 colpi nel capoluogo lombardo ai danni di farmacie o negozi. Armato di coltello, entrava all'interno del negozio a volto scoperto, andava alla cassa e, dopo aver minacciato i dipendenti, prelevava l'incasso e fuggiva piedi. Per questi reati, commessi tra novembre e dicembre, c'era serialità.

rapina con arresto in farmacia 3

Gli agenti hanno, quindi, predisposto un servizio mirato vicino a diversi obiettivi ritenuti sensibili. I poliziotti hanno notato un uomo, corrispondente alle caratteristiche analizzate, che è entrato all'interno della farmacia "Lloyds" di via Casoretto. Si è diretto alla cassa e si è impossessato del denaro. Ha poi minacciato le due dipendenti per avere altri contanti e poi si è diretto verso l'uscita dove però ha trovato i poliziotti che lo hanno arrestato e trovato in possesso di un coltello da cucina di 23 cm.

rapina con arresto in farmacia 2 rapina con arresto in farmacia 6 rapina con arresto in farmacia 5 rapina con arresto in farmacia 4