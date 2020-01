RAPPORTI DI BUON VICINATO - A ROMA UN 77ENNE ACCOLTELLA IL VICINO PERCHE' L'OROLOGIO A CUCÙ E IL VOLUME DELLA TV LO DISTURBAVANO - I CARABINIERI HANNO ARRESTATO L'AGGRESSORE SEQUESTRANDO IL COLTELLO CON LA LAMA ANCORA SPORCA DI SANGUE. L’ACCUSA E’ DI TENTATO OMICIDIO (L'ANZIANO E' GIA' TORNATO A CASA) - IL 39ENNE FERITO A UNA MANO: “SONO USCITO DALL’ASCENSORE E MI HA COLPITO A SORPRESA..."

Marco De Risi per “il Messaggero”

primavalle uomo accoltellato

Una lite condominiale non per i soliti rumori ma per un orologio a cucù in azione anche durante la notte. Un diverbio che, ieri mattina, poteva trasformarsi in tragedia per l'eccesso di un anziano di 77 anni che ha voluto farsi giustizia nei confronti del vicino, un operaio di 40 anni, che ha accoltellato ad una mano usando un serramanico. I fendenti sono volati verso le 7.30, nell'androne di uno stabile di via Paolo II, a Primavalle.

Sono intervenuti i carabinieri: hanno bloccato l'anziano che era in compagnia della moglie. I militari hanno arrestato l'aggressore sequestrando, con una perquisizione domiciliare, il coltello con la lama ancora sporca di sangue. L'anziano è sfilato davanti al giudice per la Direttissima. Il togato ha convalidato l'arresto dei carabinieri ma, in attesa del processo collegiale, lo ha rimandato a casa che sebbene abbia dimostrato di essere pericoloso, continuerà a dormire nell'appartamento a fianco del vicino ferito.

LA RICOSTRUZIONE

coltello insanguinato

«Sono mesi - racconta l'operaio con una vistosa benda ad una mano, sette punti di sutura per la coltellata - che prego il mio vicino di abbassare il volume della televisione e anche di silenziare un orologio a cucù che sveglia mia moglie, incinta di cinque mesi, mio figlio piccolo e me nel cuore della notte.

Devo andare a lavorare la mattina presto più volte abbiamo pregato marito e moglie di non fare rumore. Avevo fatto fare da un avvocato una lettera proprio sull'orologio a cucù che è attaccato proprio vicino alla nostra parete. Stamattina quell'anziano mi ha aspettato nell'androne vicino all'ascensore e mi ha accoltellato».

LE INDAGINI

Secondo una ricostruzione fatta dai carabinieri, l'operaio è uscito dall'ascensore e si è trovato davanti la coppia di anziani ai quali ha detto di non volere parlare con loro e che anche ieri notte la televisione era ad alto volume e poi era entrato in funzione l'orologio a cucù. A questo punto, il 77enne ha estratto un coltello con il quale si è avventato sulla vittima.

coltello sangue

LA PAURA

«A me non è sembrato possibile che il vicino potesse avere una reazione del genere - commenta l'operaio -. Non volevo credere ai miei occhi. Gli ho bloccato la mano per impedirgli di colpirmi ma la lama mi ha portato via mezzo dito». La vittima ha dovuto portare dal medico la moglie che aspetta un bambino e ha avuto un malore. «Ora ho paura a rientrare in casa - aggiunge il 40enne -. Ma che giustizia è mai questa? Sono stato accoltellato sotto casa. Spero che tutto vada bene. Mi auguro che abbia compreso la gravità del gesto e che si sia ripreso».