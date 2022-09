RATTO CAPITALE – AL PANTHEON UN TOPO PASSEGGIA NELLA VETRINA DI UNA BOUTIQUE. E QUALCUNO PIAZZA LA BATTUTA DEL GIORNO: “PIU’ CHE PANTHEON, SIAMO AL PANTHEGON” - UN PASSANTE HA FILMATO INORRIDITO LA SCENA: "ER SORCIO" SI ROTOLAVA TRA I VESTITI DA DONNA: "QUESTO PIJA A SCHIAFFI PURE ER COMMESSO" - IN PRATI I TOPI LI PUOI TROVARE INVECE CHE SCORRAZZANO TRA I TAVOLI DEI RISTORANTE ALL’APERTO OPPURE CHE BANCHETTANO IN UN SUPERMERCATO – VIDEO

Maria Rosa Pavia per roma.corriere.it

topo pantheon

Vetrina chic vicino al Pantheon, nel cuore di Roma amato dai turisti. Un topo fa la sua scorribanda dentro un negozio d’abbigliamento: sbuca da un cappello bianco con la fettuccia blu, si arrampica su un paio di pantaloni rigati, scivola su una giacca azzurra facendo guizzare la lunga coda e si poggia su una borsa beige. A questo punto, sentendosi osservato, il roditore prima si volta verso i passanti che lo scrutano dalla strada, poi si gira di scatto e scompare dietro «le quinte» di un vestito a fantasia marrone. I passanti provano un po’ ribrezzo e un po’ curiosità e filmano i movimenti del topo. Un uomo, stupito, esclama:

«Er sorcio... Guarda che bello» ma un amico gli risponde: «No» trascinando le «o». Il video è stato poi condiviso sulla pagina Instagram «Welcome to favelas» e ha suscitato l’ilarità degli internauti che si sono divertiti con giochi di parole come «Più che Pantheon direi Panthegon» e «Sorci di fine stagione» oppure hanno fatto considerazioni ironiche sulle dimensioni del roditore: «Questo pija a schiaffi pure il commesso».

L’invasione dei topi in città non è una novità. A colpire, semmai è la location. I fastidiosi animali, non solo banchettano tra i cumuli di rifiuti o sbucano dalle caditoie, ma si infiltrano pure negli esercizi commerciali. Questo del negozio di abbigliamento in centro non è, infatti, il primo avvistamento atipico.

A fine 2021, era stata Selvaggia Lucarelli a postare su Instagram il video di un topo che si nutriva delle molliche cadute dai tavoli all’aperto di un ristorante di Prati. L’opinionista aveva digitato la didascalia ironica: «Aggiungi un posto a tavola».

Sempre nello stesso quartiere, a metà del 2021, un topo è stato immortalato fra le teglie colme di cibi dietro la vetrina del reparto alimentare di un negozio. Un filmato choc che ha causato l’intervento dei carabinieri del Nas, che hanno posto i sigilli per gravi irregolarità all’esercizio.

A stupire, era stata anche la placida reazione del pizzicagnolo che, quando si è accorto della presenza dell’animale tra i carciofini e le alici, ha solo detto: «Questo è entrato con la pioggia» continuando a servire i clienti Poi, secondo la ricostruzione successiva, l’autore del video dello scandalo avrebbe ricevuto dei soldi in cambio della distruzione delle immagini che, invece, sono finite in Rete.

Prima ancora, un topo aveva fatto capolino in un’aula della facoltà di Economia e Commercio della Sapienza mettendo in allarme la docente e gli studenti che, nemmeno a dirlo, si sono precipitati a filmare l’insegnante mentre diceva: «Aula 7, sono sulla cattedra con un topo...». La sagoma dell’animale non è stata catturata dagli obiettivi del cellulare e il video è stato condiviso su «The Roman Post».

