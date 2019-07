RAVELLO, FURORE PORCELLO - DUE TURISTI SI METTONO A FARE SESSO SULLA BATTIGIA DELLA SPIAGGIA A RAVELLO, IN COSTIERA AMALFITANA – PENSAVANO DI ESSERE LONTANO DA SGUARDI INDISCRETI E INVECE DUE RAGAZZINI HANNO AGUZZATO LA VISTA E RIPRESO TUTTO – IL VIDEO STA INFIAMMANDO LE CHAT WHATSAPP DELLA COSTA…

Da www.positanonews.it

SESSO IN SPIAGGIA CASTIGLIONE RAVELLO COSTIERA AMALFITANA

Un video sta impazzando nelle ultime ore su WhatsApp, diffuso a macchia d’olio in tutta la Costa d’Amalfi con un semplice “inoltra”. Un momento di sesso sulla battigia della spiaggia di Castiglione, a Ravello, vede protagonisti una coppia di turisti in costume spinta nell’atto, convinti di essere lontano da sguardi indiscreti.

sesso in spiaggia

Purtroppo per loro, dei ragazzini (ahinoi!) hanno aguzzato la vista e ripreso il momento di intimità con il proprio smartphone, mentre avveniva pubblicamente. I giovani autori del breve filmato, si sono lasciati andare in esclamazioni sventate, in dialetto, diffondendo poi quelle immagini in cui compaiono, incauti di quello che poi sarebbe avvenuto successivamente. Una vicenda veramente assurda, in cui non possiamo che condannare sia il mancato senso di pudore dei due infoiati turisti che la leggerezza nell’utilizzo dei social da parte dei più giovani.

