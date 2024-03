RAZZA IDEA - LA GERMANIA VORREBBE RENDERE ILLEGALI LE RAZZE DI ANIMALI CHE SONO STATE "CREATE" CON CARATTERISTICHE GENETICHE CHE POTREBBERO PORTARE A MALATTIE DEGENERATIVE NEGLI ANNI, COME I BASSOTTI E I CARLINI - QUESTI ANIMALI SONO IL RISULTATO DI UNA "EVOLUZIONE FORZATA" DEGLI ALLEVATORI, CHE HANNO INCROCIATO ANIMALI PER ESALTARE GLI ATTRIBUTI FISICI (COME LE GAMBE ACCORCIATE, IL BUSTO ALLUNGATO O IL MUSO SCHIACCIATO) - LA PROTESTA DEGLI ALLEVATORI TEDESCHI: "PROTEGGIAMO I NOSTRI BASSOTTI DALL’INTRUSIONE DI FORZE IDEOLOGICHE…"

Estratto dell'articolo di Mara Gergolet per il “Corriere della Sera”

L’obiettivo della legge è nobile: proibire le sofferenze degli animali, non solo quelli domestici. Il risultato è che potrebbe portare al divieto, e all’estinzione, di una delle razze canine tedesche per eccellenza, ovvero il bassotto. Sullo sfondo, l’ennesima guerra culturale tra chi vuole legiferare, tutelare, normare la vita animale e chi lo ritiene solo un’interferenza dello Stato (e dei nuovi «benpensanti») in consolidate abitudini.

Il ministero dell’Agricoltura diretto dal verde Özdemir Cem ha pubblicato le linee guida a febbraio. Si vogliono proibire i cosiddetti «allevamenti mediante tortura» e pratiche che generano razze con caratteristiche genetiche tali da condannare gli animali a malattie degenerative. Per esempio, basta gatti senza orecchie, carlini che non possono respirare, animali domestici senza pelo, ma anche le mucche non potranno essere sempre legate nelle stalle. […]

È stata L’Associazione degli allevatori di cani tedeschi (Vdh) a denunciare il caso, avviando un’ondata di proteste. «Proteggiamo i nostri bassotti dall’intrusione di forze ideologiche. È richiesto un fronte comune», ha scritto Josef Ramacher, presidente del Deutscher Teckelklub nato nel 1888, il più vecchio della Germania. La petizione ha raggiunto 22 mila firme.

[…] Come per i bulldog inglesi (altra razza da tempo a rischio divieto), l’origine dei problemi di salute di questi animali sono gli incroci sempre più spinti creati nell’ultimo secolo. Nelle foto di fine Ottocento il bassotto ha zampe più lunghe e un busto più corto. Il benessere animale messo a rischio dagli uomini: ce n’è abbastanza, nella nostra sensibilità mutata, da alzare infinite questioni e scatenare opposti estremismi.

Gli animalisti di Peta ritengono che gli unici bassotti «legali» dovrebbero essere quelli che escono dai canili comunali, ossia che l’unico modo di non farli soffrire è di farli estinguere. Il ministro verde Cem, no: ha assicurato che la legge vuole solo fermare gli allevatori senza scrupoli, e che nessuno, non certo lui, si sogna di toccare il bassotto tedesco.

