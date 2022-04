12 apr 2022 14:30

RAZZISTI ALL'ULTIMO STADIO - UN TIFOSO BRESCIANO DI 57 ANNI HA RIFIUTATO I CONTROLLI DA UNO STEWARD DI COLORE PRIMA DI ENTRARE AL "RIGAMONTI" DI BRESCIA PER VEDERE LA PARTITA COL VICENZA: "IO DA QUELLO NON MI FACCIO MICA CONTROLLARE. DAL NEGRO. IO SONO RAZZISTA", HA RIVENDICATO CON ORGOGLIO IN DIALETTO - IL GESTO DA IMBECILLE GLI È COSTATO UN ANNO DI DASPO...