16 feb 2022 18:44

A RAZZO DRITTO - DA OGGI LA VIRGIN HA APERTO LE PRENOTAZIONI PER VIAGGIARE NELLO SPAZIO - I BIGLIETTI, IN TUTTO MILLE, COSTANO 400.000 EURO MA PER ADESSO BASTA VERSARNE 130 MILA DI ACCONTO - IL VOLO DURERA' 90 MINUTI E I VIAGGIATORI PARTECIPERANNO ALCUNI GIORNI A PREPARARSI CON "PROGRAMMI DI ADDESTRAMENTO SPECIFICI PER GLI ASTRONAUTI"