missili corea giappone

La Corea del Nord ha lanciato oggi due nuovi missili balistici lanciati nel Mar del Giappone: lo ha reso lo Stato Maggiore di Seul. "Le nostre forze armate hanno rafforzato il monitoraggio e la sorveglianza e stanno mantenendo la massima prontezza in coordinamento con gli Stati Uniti", ha inoltre sottolineato lo Stato Maggiore in un comunicato. L'esercito di Seul ha precisato di aver individuato due missili balistici a corto raggio lanciati dalla zona di Samsok, a Pyongyang, verso il Mare del Giappone. I nuovi lanci seguono il test di martedì di un missile balistico a raggio intermedio che ha sorvolato il Giappone.

Da pate sua, il ministero degli Esteri di Pyongyang ha affermato che i recenti test missilistici effettuati dalla Corea del Nord sono "misure di ritorsione" contro le esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud. La risposta di Washington: "Il nostro messaggio alla Corea del Nord: basta con l'atteggiamento sconsiderato, provocatorio e che porta all'esclation. Torni al dialogo", ha twittato l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield.

missile lanciato da sud corea e usa

L'esercito sudcoreano si è scusato dopo che un missile balistico Hyumoo-2 a corto raggio si è schiantato al suolo all'interno di una base aerea vicino alla città costiera sudcoreana di Gangneung, provocando allarme tra i residenti che pensavano di essere sotto l'attacco dalla Corea del Nord. Sebbene il missile non sia esploso, il rumore e il successivo incendio hanno fatto pensare alla popolazione di Gangneung che il Nord avesse lanciato un attacco.

Non ci sono notizie di feriti. I missili lanciati dovrebbero essere più di quattro, compreso quello che si è schiantato al suolo, riferisce l'esercito di Seul ripreso dai media internazionali. L'incidente è avvenuto quando le forze armate sudcoreane e statunitensi hanno lanciato una raffica di missili nel Mare dell'Est, noto anche come Mar del Giappone, in risposta al lancio di un missile balistico della Corea del Nord sul Giappone per la prima volta in cinque anni.

Kim Jong Un osserva il lancio del missile

Il missile si è schiantato all'interno di una base dell'aeronautica militare alla periferia della città. L'esercito ha fatto sapere che sta indagando sulle cause del "volo anomalo" del missile. In precedenza lo Stato Maggiore della Corea del Sud aveva annunciato che durante le esercitazioni congiunte erano stati lanciati con successo quattro missili Army Tactical Missile System (ATACMS) e un altro missile Hyumoo-2 in risposta alla provocazione del Corea del Nord. Pyonyang, infatti, ieri ha effettuato il primo test balistico in otto mesi, lanciando un missile IRBM che ha percorso circa 4.600 chilometri e ha sorvolato il Giappone.

LA COREA DEL NORD LANCIA UN MISSILE SOPRA IL GIAPPONE - MISSILE NORDCOREANO

La Corea del Nord aveva testato ieri un missile balistico a raggio intermedio (Irbm), capace di sorvolare il Giappone, per la prima volta in otto mesi, secondo le rilevazioni dei militari di Seul. Il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano ha riferito di aver rilevato il lancio da Mupyong-ri, nella provincia settentrionale di Jagang, effettuato alle 7.23 locali (00.23 in Italia): il missile ha volato per circa 4.500 chilometri, confermando il superamento del Giappone e toccando un apogeo di circa 970 km alla velocità massima considerevole di Mach 17. Le autorità d'intelligence di Corea del Sud e Stati Uniti stanno conducendo un'analisi dettagliata per verificare le specifiche del missile che, a una prima analisi, rimanda a un Hwasong 12 che a gennaio volò per circa 800 chilometri a un'altitudine massima di 2.000 km.

LA COREA DEL NORD LANCIA UN MISSILE SOPRA IL GIAPPONE - LA TRAIETTORIA DEL MISSILE

"La serie di provocazioni di missili balistici della Corea del Nord rafforzerà ulteriormente la deterrenza e le capacità di risposta dell'alleanza Corea del Sud-Usa e non farà altro che approfondire l'isolamento del Nord dalla comunità internazionale", ha affermato il Comando in una nota, condannando il lancio come "un atto di provocazione significativa" che mina la pace e la stabilità non solo nella penisola coreana ma anche nella comunità internazionale, rappresentando una "chiara " violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu.

Il Giappone, da parte sua, ha dichiarato che il missile ha "probabilmente" sorvolato il Paese, avvertendo i residenti di trasferirsi nei rifugi. "Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un missile. Si prega di evacuare negli edifici o nel sottosuolo", ha detto il governo nipponico in una allerta emessa alle 7:29 ora locale (le 00:29 in Italia). L'emittente nazionale Nhk ha affermato che l'allarme era in vigore per due regioni settentrionali del Paese. Intorno alle 8 ora locale (l'1 in Italia) l'ufficio del primo ministro nipponico ha twittato poi che "un proiettile che sembra essere un missile balistico nordcoreano è volato probabilmente sopra il Giappone". In un comunicato, la guardia costiera giapponese ha affermato che il missile sembra essere già caduto in mare e ha avvertito le navi di non avvicinarsi a nessun oggetto in caduta.

joe biden in corea del sud 1

Il Comando americano per l'Asia e il Pacifico ha condannato il lancio del missile, affermando che "l'impegno di Washington nella difesa del Giappone e della Corea rimane incrollabile". "Gli Stati Uniti condannano queste azioni e invitano la Repubblica popolare democratica di Corea ad astenersi da qualsiasi ulteriore atto illegale e destabilizzante", ha affermato il comando in un comunicato. La Casa Bianca ha inoltre informato che il consigliere per la Sicurezza nazionale Jack Sullivan ha parlato separatamente con le sue controparti sudcoreana e giapponese per elaborare una "risposta internazionale adeguata e solida" e riaffermare "l'impegno ferreo" degli Stati Uniti nella difesa del Giappone e della Corea del Sud. Lo ha affermato la portavoce Adrienne Watson in un comunicato.

Kim Jong Un con il missile balistico intercontinentale (ICBM)

Sempre ieri, poche ore dopo il lancio del missile da parte della Corea del Nord, Corea del Sud e Usa hanno lanciato un'esercitazione specifica dedicata ai "bombardamenti di precisione". Un jet F-15K sudcoreano ha sganciato due bombe di precisione Jadam (Joint Direct Attack Munition) su un poligono di tiro posizionato sull'isola disabitata di Jikdo, nel mar Giallo. L'operazione, secondo il Comando sudcoreano, è avvenuto a seguito di manovre congiunte con aerei da guerra statunitensi in programmi di attacco che hanno mobilitato quattro F-15K e quattro F-16 americani. "Attraverso il volo combinato e le esercitazioni di attacco di precisione, la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dimostrato la volontà di rispondere con severità a qualsiasi minaccia del Nord, nonché le loro capacità di condurre un attacco di precisione all'origine delle provocazioni basate sulla loro solida alleanza", ha spiegato una nota del Comando di Seul.

lancio missili corea del nord Kim Jong Un ordina il lancio dei missili joe biden in corea del sud 2 MISSILI USA COREA DEL SUD IN RISPOSTA ALLA COREA DEL NORD MISSILI USA COREA DEL SUD IN RISPOSTA ALLA COREA DEL NORD