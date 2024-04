11 apr 2024 11:27

RE CARLO PERDONA, GLI AMERICANI NO - IL GIUDICE CARL NICHOLS STA ESAMINANDO I DOCUMENTI SUL VISTO PERMANENTE DI HARRY NEGLI USA E HA CONVOCATO IL PRINCIPE A PORTE CHIUSE PER UNA VALUTAZIONE DEL CASO – A METTERE NEI GUAI IL DUCA DI SUSSEX, È STATO IL SUO LIBRO “SPARE” IN CUI HA RIVELATO DI AVER FATTO USO DI DROGHE - LE SUE AFFERMAZIONI HANNO SCATENATO IL THINK TANK CONSERVATORE “THE HERITAGE FOUNDATION” CHE HA FATTO CAUSA AL PRINCIPE: IN QUANTO CONSUMATORE DI STUPEFACENTI, NON POTREBBE AVERE IL VISTO...