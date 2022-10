UN REALE AL REALITY - MIKE TINDALL, MARITO DI ZARA PHILLIPS, FIGLIA DELLA PRINCIPESSA ANNA, SARÀ UNO DEI NAUFRAGHI SVIPPATI DI “I’M CELEBRITY”, LA VERSIONE BRITANNICA DELL’"ISOLA DEI FAMOSI" – È LA PRIMA VOLTA CHE UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA REALE PARTECIPA A UNA TRASMISSIONE DI QUESTO TIPO: CHISSA' QUANTO AVRA' SGANCIATO LA RETE ITV PER CONVINCERLO A FAR PARTE DEL CAST – D’ALTRA PARTE CON I TAGLI CHE VUOLE RE CARLO, IL RESTO DEL PARENTADO DOVRÀ PURE ARRANGIARSI…

Enrico Franceschini per www.repubblica.it

zara mike tindall gettyimages 1385829092

Un reale al reality. Per la prima volta un membro dei Windsor parteciperà a uno degli show che con il loro formato hanno cambiato la televisione contemporanea: Mike Tindall, ex campione di rugby e marito di Zara Phillips, figlia della principessa Anna (la regina Elisabetta era dunque sua nonna e re Carlo III è suo zio), ha accettato l’offerta di essere un concorrente di I’m a celebrity, get me out of here (alla lettera “Sono una celebrità, fatemi uscire di qui!”), versione britannica di L’isola dei famosi, secondo quanto scrive oggi il Sun.

mike tindall e zara phillips 4

La prima volta per la casa reale

È il primo membro della famiglia reale che prende parte a un reality show di questo tipo: quasi un gioco di parole, che sottolinea l’eccezionalità della circostanza. Per quanto attori, campioni dello sport e perfino politici abbiano partecipato a I’m a celebrity, nessuno dei Windsor, da sempre gelosi della propria privacy, sembrava interessato a venire coinvolto in un programma che abbatte ogni frontiera della riservatezza, portando le telecamere dovunque, 24 ore su 24. Per questo lo scoop del tabloid londinese è subito rimbalzato su tutta la stampa nazionale e sui social.

mike tindall e zara phillips 3

Il Sun scrive che il 43enne Tindall si unirà ad altri personaggi famosi, tra cui il cantante Boy George, il comico Seann Walsh e il dj Chris Moyles, per competere il mese prossimo nella giungla australiana e cercare di vincere la sfida a chi resiste a ogni genere di difficoltà. I dettagli dell’accordo tra Itv, la rete televisiva privata che trasmette il reality, e il marito della nipote di Elisabetta II e Carlo III restano al momento confidenziali: ma è noto che più un partecipante è celebre, più è alta la cifra pagata dalla tivù per assicurarsene la presenza, con ingaggi che in altri casi si dice andassero da mezzo a oltre un milione di sterline.

mike tindall e zara phillips 2

Chi è Mike Tindall

Mike, che ha vinto i Mondiali di rugby con l’Inghilterra nel 2003, ha sposato nel 2011 Zara, lei stessa una campionessa nell’equitazione, sport per il quale ha rappresentato il Regno Unito alle Olimpiadi, e ventesima in linea di successione per il trono: dal matrimonio sono nati tre figli. Tindall in effetti aveva già partecipato nel 2015 a un reality, The jump (Il salto) per Channel Four, ma si trattava di una sfida centrata sullo sport. Stavolta, se la sua presenza a I’m a celebrity verrà ufficialmente confermata, sarà una sfida senza limiti, fatta apposta per suscitare la morbosa curiosità del pubblico. Chissà se la regina Elisabetta avrebbe approvato.

mike tindall e zara phillips 1 mike tindall zara phillips e harry e meghan fuori dalla cattedrale di st pauls al giubileo di platino mike tindall 4 mike tindall zara phillips e harry e meghan fuori dalla cattedrale di st pauls al giubileo di platino mike tindall zara phillips e harry e meghan fuori dalla cattedrale di st pauls al giubileo di platino mike tindall 1 mike tindall 3 mike tindall 2 mike tindall e il principe harry