I REALI DAL GRILLETTO FACILE - IL "GUARDIAN" METTE IN LUCE LE MISTERIOSE MORTI DI ANIMALI NELLA TENUTA DI SANDRINGHAM, DOVE LA REGINA ELISABETTA PASSA LE VACANZE ESTIVE - NEL 2007, DUE ALBANELLE REALI FURONO UCCISE DA DEI COLPI DI FUCILE ESPLOSI PROBABILMENTE DAL PRINCIPE HARRY E UN AMICO, MA LE INDAGINI FURONO INTERROTTE A CAUSA DI UNA LEGGE CHE VIETA ALLA POLIZIA DI ENTRARE NELLE PROPRIETÀ PRIVATA DELLA REGINA SENZA IL SUO CONSENSO - IN INGHILTERRA È REATO PENALE FERIRE LE ALBANELLE REALI, PUNIBILE CON SEI MESI DI CARCERE O…

la tenuta di sandringham 3

S. Mor. Per www.corriere.it

A gennaio ventisei esemplari di cigni della regina Elisabetta II sono stati abbattuti sulle rive del Tamigi, vicino al castello di Windsor, a causa dell’influenza aviaria. Nonostante la decisione sia stata presa di comune accordo con i veterinari, non sono mancate le polemiche degli animalisti. E ancora, la Corte inglese è finita al centro delle proteste e di una petizione della Peta per i colbacchi di pelliccia di orso indossati dalla Guardia reale.

la regina elisabetta alla tenuta di sandringham 2

Ora, a muovere pesanti accuse è il Guardian, che in un lungo reportage prende di mira Sandringham, la tenuta di campagna nel Norfolk dove la sovrana passa le vacanze circondata dai suoi corgi: qui negli ultimi anni sarebbero morti in modo misterioso diversi animali. Come ricorda l’articolo, ad esempio, nel 2007, un guardiano della fauna selvatica della riserva naturale di Dersingham Bog vide scomparire all’improvviso due albanelle reali, sorprese da due spari, «che sembravano provenire dall’interno di Sandringham, il rifugio della regina al confine con la riserva, dove il principe Harry, allora 23enne, e un caro amico erano fuori a sparare alle anatre quella sera».

la regina elisabetta alla tenuta di sandringham 1

Vennero avvisati immediatamente la polizia e la Royal Society for the Protection of Birds, che iniziarono a indagare: in Gran Bretagna è — infatti — un reato penale ferire le albanelle reali, punibile con sei mesi di carcere o una multa di 5mila sterline. Secondo i documenti ottenuti dal Guardian, la polizia del Norfolk comunicò che non era possibile avviare un’azione immediata perché era necessario chiedere ai funzionari di Sandringham il permesso di entrare nella tenuta.

Un’indagine del Guardian ha rivelato che dozzine di leggi del Regno Unito stabiliscono che alla polizia è vietato entrare in una qualsiasi proprietà privata della regina senza il suo consenso per indagare su crimini che vanno dai reati contro la fauna selvatica all’inquinamento ambientale. Dietro questo privilegio unico — che non viene concesso a nessun altro proprietario terriero privato nel Paese — c’è il Natural Environment and Rural Communities Act, aggiornato nel 2006.

la royal family alla tenuta di sandringham 1

Sandringham è stata al centro di successive indagini di polizia per reati contro la fauna selvatica e pesticidi contro rapaci legalmente protetti almeno sei volte tra il 2005 e il 2016. Oltre alle due albanelle, la polizia ha indagato sulla morte di un astore, uno sparviero, un nibbio reale, un allocco e un falco di palude nella tenuta, con l’avvio di un solo procedimento giudiziario. Nel 2009, la tenuta ha ricevuto un avvertimento ufficiale sulla cattiva gestione e lo stoccaggio illegale di sostanze chimiche altamente tossiche dopo che uno sparviero venne avvelenato.

sandringham house

I rappresentanti del principe Harry non hanno risposto quando gli è stato chiesto di commentare l’incidente del 2007. Senza dimenticare lo scandalo che ha colpito la tenuta nel novembre del 2006 quando uno dei guardiani, Dean Wright, venne multato con 500 sterline dopo essersi dichiarato colpevole di aver mutilato un allocco in una trappola per topi. L’animale venne soppresso a causa della gravità delle ferite riportate. Wright venne originariamente accusato di quattro reati, tre delle quali vennero poi ritirate.

regina elisabetta albanella reale sandringham

La polizia del Norfolk ha rifiutato di confermare o negare di aver informato Sandringham che i suoi ufficiali volevano accedere alla tenuta nell’ottobre 2007 o su qualsiasi altra indagine criminale. Nel 2009, numerosi edifici della tenuta sono stati perquisiti dalla polizia e dagli ufficiali di Natural England dopo che u no sparviero morto e due carcasse di piccioni avvelenati, usati come esca, sono stati trovati nella tenuta. Ma anche in questo caso, non ci sono stati approfondimenti ulteriori.

la tenuta di sandringham 1 la royal family alla tenuta di sandringham 2 la regina elisabetta alla tenuta di sandringham 3

Sandringham house carlo, diana, elizabetta ii il palazzo di sandringham albanella reale la regina e il principe filippo a sandringham house.