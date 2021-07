AI REALI INGLESI LE AMERICANE SONO SEMPRE PIACIUTE – IL PRINCIPE CARLO SVELA DI NON AVER MAI DIMENTICATO LA SBANDATA PER BARBRA STREISAND: IL LORO PRIMO INCONTRO RISALE A 47 ANNI FA, MA PARE CHE I DUE ABBIANO AVUTO UNA LIAISON NEL 1994 QUANDO LUI SI ERA SEPARATO DA DIANA – MOLTO PIÙ CHE UN PETTEGOLEZZO VISTO CHE LA STESSA CANTANTE HA RIVELATO: “SE MI FOSSI GIOCATA BENE LE MIE CARTE, SAREI STATA LA PRIMA PRINCIPESSA EBREA…” - VIDEO

Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"

il principe carlo e barbra streisand 3

C' era una volta un principe che sentendo le note di una canzone provava «una spinta irresistibile ad alzarsi e ballare». Il principe è Carlo, oggi 72enne, e il brano è «Giving' up Givin'», dei The Three Degrees, eseguita dal gruppo alla festa del suo trentesimo compleanno. È tuttora, ha spiegato l' erede al trono, una delle sue canzoni preferite, al primo posto nella playlist che ha preparato per un programma radiofonico realizzato per ringraziare i dipendenti del sistema sanitario nazionale.

il principe carlo e barbra streisand 6

Se Barack Obama, nelle sue compilation, ha dato prova di tenere il passo con le nuove tendenze (grazie, sembra, all' aiuto delle figlie Malia e Sasha), Carlo si è dimostrato più tradizionale, anche se non ha risparmiato qualche aneddoto personale, come la passione per Barbra Streisand, un «talento abbagliante ed effervescente»: il loro primo incontro risale a 47 anni fa, in California, quando Carlo era un giovane tenente di Marina e si recò sul set di Funny Lady .

il principe carlo e barbra streisand 10

«Non dimenticherò mai la sua singolare vitalità, l' attrazione della sua voce e le sue abilità come attrice». Nacque un' amicizia che è durata nel tempo e che ha portato Streisand a scherzare che se avesse giocato bene le sue carte sarebbe potuta diventare la prima principessa ebraica. A lei Carlo ha dedicato «Don' t Rain on my Parade», «una canzone piena di ricordi speciali». Il principe ha scelto brani scozzesi, gallesi e diverse canzoni straniere come «La Mer» di Charles Trenet e «Click Song» di Miriam Makeba.

il principe carlo e barbra streisand 7 il principe carlo e barbra streisand 2 il principe carlo e barbra streisand 8 il principe carlo e barbra streisand 5 il principe carlo e barbra streisand 9 il principe carlo e barbra streisand 4 il principe carlo e barbra streisand il principe carlo e barbra streisand 1