IL PENE TI DA' IL PANE - LA STORIA DI JESS E MIKE MILLER, INGLESI, SPOSATI, CON DUE FIGLI PICCOLI, CHE PER VIVERE SCOPANO SU PORNHUB E ONLYFANS! BARBARA COSTA: “LO FANNO A CASA E SI FILMANO NELLA LORO CAMERA DA LETTO, IN CUCINA, IN BAGNO, E TASSATIVAMENTE LA MATTINA, QUANDO I BAMBINI SONO A SCUOLA, FINO ALLE TRE DEL POMERIGGIO, QUANDO LI VANNO A RIPRENDERE. HANNO RIVELATO DI AVER GUADAGNATO: 500 MILA STERLINE. TRE ANNI FA, PRIMA DI METTERE SUL WEB, PER SOLDI, LA LORO INTIMITÀ, LUI COME ISTRUTTORE IN PALESTRA E LEI COME ESTETISTA PART-TIME METTEVANO INSIEME 2.000 STERLINE AL MESE…” - FOTO