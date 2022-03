REALITY WAR - UNA FOTOGRAFA UCRAINA DI 20 ANNI E' DIVENTATA UNA STAR DI TIK TOK CONDIVIDENDO LA SUA VITA IN UN BUNKER NELLA CITTA' DI CHERNIHIV - LA RAGAZZA, 20 ANNI, HA RACCOLTO OLTRE 60 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI POSTANDO LE SUE GIORNATE DENTRO AL RIFUGIO, LE PASSEGGIATE NELLA "CITTA' BOMBARDATA", LE MACERIE, GLI SCAFFALI VUOTI DEI SUPERMERCATI... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Una donna ucraina è diventata una star di Tik Tok dopo aver condiviso sul social la sua vita quotidiana in un rifugio antiaereo. Valeria Shashenok, 20 anni, ha raccolto oltre 60 milioni di visualizzazioni mostrando come vive dopo che la sua casa è stata bombardata.

Shashenok, fotografa, vive a Chernihiv, città del nord dove sono stati uccisi almeno 33 civili, dentro a un rifugio antiaereo. Sul social mostra le sue passeggiate quotidiane nella «città bombardata», le macerie, gli scaffali vuoti dei supermercati, i suoi pasti a base di cibo in scatola e prodotti secchi.

Cerca di tenere alto il morale, e quindi «cucina la pasta come se fossi in un ristorante Michelin» e immagina «di essere in Italia», descrive il rifugio dove vive come «un hotel a cinque stelle» e sua madre come «una chef stellata Michelin».

In una clip la fotografa ha scherzato dicendo che il suo cane «non capisce perché ora vivono sottoterra», ha descritto una bacinella in metallo una «jacuzzi per ragazze sexy» e racconta di prendere a pugni Putin quando colpisce un sacco da boxe.

In un video mostra un edificio senza finestre, mentre in un altro spiega: «Oggi Putin ha distrutto la mia casa con un razzo mentre ero in un rifugio antiaereo». Un terzo è intitolato: «Foto che ho scattato dove la vita sembrava irreale» con clip che mostrano vetri frantumati sparsi che coprono il marciapiede delle strade e cittadini in fila fuori dai negozi.

«Faccio contenuti su TikTok perché voglio che tutti sappiano che non è un problema ucraino, è un problema mondiale», ha detto alla BBC. «Ho un normale rifugio antiaereo, è come una casetta sotterranea, vivo con i miei genitori e il cagnolino».

Nella sua clip più vista, che ha oltre 25 milioni di visualizzazioni, Valeria filma un giorno della sua vita nel bunker. Usa una pistola termica come asciugacapelli, mostra sua madre che cucina e dice che suo padre ha trasformato il loro bunker in un ufficio.

L'influencer è stata accolta con elogi e amore da quando ha condiviso i video - con molti scherzi sul suo «perfetto umorismo».

