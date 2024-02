REALTÀ E VERITÀ, DUE CONCETTI SUPERATI - NOTATE QUALCOSA DI STRANO IN QUESTI VIDEO? SONO TUTTI STATI CREATI CON "SORA AI", IL NUOVO PROGRAMMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE CREATO DA OPENAI - IL MODELLO DI IA È IN GRADO DI CREARE FILMATI IPERREALISTICI PARTENDO DA UN'ISTRUZIONE TESTUALE - IL "BOT" NON È ANCORA DISPONIBILE AL PUBBLICO, MA UNA VOLTA CHE LO SARÀ, C'E' IL RISCHIO CHE SARÀ QUASI IMPOSSIBILE DISTINGUERE IL VERO DAL FALSO… - VIDE

OpenAI SORA ? Sigo en SHOCK! Esto es una locura y te traigo una compilación de los videos que más me han explotado la cabeza!! Sora es un modelo de IA que puede crear escenas realistas e imaginativas a partir de instrucciones de texto. Puede generar videos de hasta un minuto de… pic.twitter.com/Fdt653nAQL — Jesus Plaza (@JesusPlazaX) February 15, 2024

video creati con sora ai 2

AGI - OpenAI, leader tra le aziende che si occupano di intelligenza artificiale generativa, ha presentato il suo modello "Sora" che accetta istruzioni testuali e le converte in scene video realistiche con la presenza di più personaggi e specifici movimenti. Secondo l'azienda, fondata nel 2015 e guidata da Sam Altman, e che ha sviluppato ChatGPT e il generatore di immagini fisse DALL-E, 'Sora' è in grado di creare "scene complesse con dettagli che riguardano i componenti principali della scena e del suo sfondo". L'azienda americana ha inoltre dichiarato che il modello è in grado di "comprendere l'esistenza degli oggetti nel mondo fisico" e ha la capacità di "interpretare accuratamente le istruzioni e generare personaggi convincenti che esprimono emozioni vibranti".

video creati con sora ai 3

OpenAi ha spiegato di non aver ancora reso disponibile il programma al pubblico perché lo sta ancora analizzando per capire i pericoli e i rischi, almeno secondo quanto riporta e anticipa il New York Times. La tecnologia alla sua base è stata condivisa con un piccolo gruppo di accademici e altri ricercatori esterni il cui compito è quello di individuare i modi in cui "Sora" potrebbe essere utilizzato per scopi dannosi, in modo da studiare eventuali contromosse.

Sora in giapponese significa "cielo"

video creati con sora ai 1

Steven Levy della rivista Wired ha descritto la sua esperienza quando OpenAi gli ha permesso di vedere, ma non di utilizzare, il modello "Sora" mentre rispondeva a un'istruzione testuale per creare una scena della città di Tokyo ripresa da una telecamera che si muove per le strade, seguendo alcune persone in una giornata di neve. "Il risultato è una visione avvincente di quella che è indubbiamente Tokyo in questo momento, quando fiocchi di neve e fiori di ciliegio coesistono", ha scritto Levy. "La telecamera virtuale, posta su un robot volante (un drone), segue una coppia che cammina nel in questo artificioso paesaggio".

video creati con sora ai 5 video creati con sora ai 6 video creati con sora ai 7 video creati con sora ai 4