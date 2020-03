REBIBBIA REPRESSA – ANCHE AL CARCERE ROMANO I DETENUTI SONO IN RIVOLTA E CI SAREBBERO DEGLI EVASI, CON I PARENTI CHE HANNO BLOCCATO VIA TIBURTINA – POLIZIOTTI E CARABINIERI HANNO CIRCONDATO LE MURA PERIMETRALI DELL’ISTITUTO PENITENZIARIO, DOVE È SCOPPIATO ANCHE UN INCENDIO – ANCHE A REGINA COELI VIENE SEGNALATO FUMO DALL’INTERNO

Rivolta dei detenuti al carcere di Rebibbia in seguito alle restrizioni adottate per prevenire la diffusione del coronavirus. Secondo quanto riporta Il Messaggero, ci sarebbero degli evasi. Parenti di detenuti bloccano la via Tiburtina.

Una cintura delle forze dell'ordine attorno al carcere di Rebibbia. Poliziotti e carabinieri hanno circondato le mura perimetrali dell'istituto penitenziario dove, da stamattina, è in corso una protesta dei detenuti contro le restrizioni che limitano le visite dei parenti per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus. Al momento un elicottero sorvola la struttura penitenziaria. I vigili del fuoco stanno spegnendo alcuni focolai di incendio.

Fumo viene segnalato anche all'interno di Regina Coeli. Sul posto agenti delle forze dell'ordine. Nell'altro istituto di pena romano di Rebibbia sono intervenuti i vigili del fuoco per la segnalazione di roghi nei diversi bracci.

