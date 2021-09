23 set 2021 11:07

IL REDDITO DI CITTADINANZA E' "UNA MISURA DI EGUAGLIANZA" MA "CON ALCUNI LIMITI, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO" - MARIO DRAGHI RISPONDE COSI' A UNO STUDENTE CHE GLI HA INVIATO LA SUA TESI DI LAUREA SULLA MISURA VOLUTA DAI 5STELLE - "E' ISPIRATO A VALORI COSTITUZIONALI, COME L'EGUAGLIANZA E LA SOLIDARIETA' POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE. LA RINGRAZIO PER AVER CONDIVISO LE SUE OSSERVAZIONI CON NOI"...