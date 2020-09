19 set 2020 13:15

REDDITO DI CRIMINALITÀ! - LA GUARDIA DI FINANZA CHIEDERÀ ALLA PROCURA DI VELLETRI IL SEQUESTRO PREVENTIVO DEI BENI DELLE FAMIGLIE DEGLI INDAGATI PER L'OMICIDIO DI WILLY MONTEIRO DUARTE - IL BLOCCO DEI CONTI CORRENTI E DI TUTTE LE UTILITÀ A DISPOSIZIONE DEGLI INDAGATI BIANCHI, PINCARELLI E BELLEGGIA PER UNA CIFRA PARI A 28.747 EURO, OSSIA A QUANTO AVREBBERO INDEBITAMENTE PERCEPITO ATTRAVERSO IL REDDITO DI CITTADINANZA – I GENITORI SI METTEVANO IN TASCA UNA SOMMA MAGGIORATA PER…