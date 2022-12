26 dic 2022 09:00

IL REGALO DI PUTIN PER NATALE: UNA PIOGGIA DI BOMBE – LE FORZE RUSSE HANNO COLPITO DECINE DI CITTÀ IN UCRAINA IL GIORNO DI NATALE. NEL FRATTEMPO, IN UN'INTERVISTA ALLA TELEVISIONE DI STATO “ROSSIYA 1”, “MAD VLAD” SI È DETTO “PRONTO A NEGOZIARE”. UNA PRESA DI POSIZIONE CHE LA CASA BIANCA HA RESPINTO COME “UNA POSA” – TRE PERSONE SONO MORTE IN UN ATTACCO DI UN DRONE UCRAINO A UN AEROPORTO MILITARE RUSSO – VIDEO