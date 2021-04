LA REGINA COME NON L'AVETE MAI VISTA – SE PENSATE DI AVER VISTO TUTTO SU ELISABETTA II VI SBAGLIATE DI GROSSO: IL NUOVO DOCUMENTARIO TELEVISIVO ‘’THE QUEEN UNSEEN’’ MOSTRA UNA SERIE DI IMMAGINI STRAORDINARIE DELLA SOVRANA E DEL MARITO IN GIRO PER IL MONDO E NEI LORO MOMENTI PRIVATI – DAL PRINCIPE FILIPPO CHE CADE IN PISCINA AI GIRI IN CARROZZA CON IL DITTATORE… - VIDEO

Da www.dailymail.co.uk

La regina a casa del governatore Neozelandese Sir Willoughby Norrie

La regina Elisabetta II, da quasi 70 anni sul tronon della Gran Bretagna, è sicuramente una delle figure più riconosciute al mondo. Ma oltre all'immagine pubblica, c'è ancora tanto da scoprire di uno dei monarchi più solidi ed enigmatici.

Il documentario “The Queen Unseen” di ITV getta una nuova luce sulla sovrana con una serie di filmati rari, alcuni dei quali mai visti. Si passa dalle immagini riprese dalla telecamera di Patricia Norrie, la moglie dell'allora governatore generale della Nuova Zelanda, Sir Willoughby Norrie, durante un tour del Commonwealth, fino alle immagini del cineoperatore personale del generale Tito durante la visita della monarca a Belgrado nel 1972.

La regina in visita alle grotte di Waitomo, nuova zelanda, 1953

Ecco alcune delle immagini più straordinarie tratte da filmati amatoriali mai visti in pubblico prima d’ora.

Il principe Filippo scherza in piscina 2 La regina Elisabetta e Principe Filippo durante un giro in slitta in Canada, nel 1951 Filippo di Edinburgo mentre cade in piscina su una sdraio La regina con un piccolo principe andrea La regina a bordo piscina in Nuova Zelanda il giorno di natale in compagnia del principe Filippo in costume e il governatore Neozelandese Una regina sorridente in compagnia del Maresciallo Tito, a belgrado nel 1972 La regina con dei cavalli in Canada nel 1951 La regina al castello di balmoral in scozia nel 1960 Principe Filippo in piscina La regina fa una passeggiata a bordo piscina, 1951 La regina al castello di Windsor nel 1992 in compagnia di una mucca di nome Elisabeth La regina e Filippo a Auckland, 1953 La regina fu molto criticata per come presentava la sua immagine pubblica e venne descritta da una rivista conservatrice come una scolaretta fastidiosa La regina Elisabetta e consorte che salutano la folla a Fiji, 1953 Un raro momento dove si vede la regina mangiare in pubblico a Belgrado nel 1972 La regina e il principe filippo scortati al loro arrivo a Fiji, dicembre 1953 La regina su una land rover davanti la folla a sabina park, a kingston in giamaica, novembre 1953 La regina e il principe filippo mentre lasciano la nuova zelanda nel gennaio del 1954 La regina e il principe filippo mentre lasciano il parlamento a Wellington dopo averlo inaugurato, 1954 La regina alla cerimonia di apertura del parlamento a Colombo, in Sri Lanka, nell aprile del 1954 La regina e Filippo a un banchetto in loro onore a Tonga, 1953 La regina in nuova zelanda, 1953 La regina e consorte su una carrozza a hamilton, bermuda, novembre del 1953 La regina che sorride al consorte Filippo in Nuova Zelanda, 1953 Una mappa del loro tour del commonwealth durato sei mesi, dove hanno viaggiato per oltre 70 000 chilometri. La regina e Tito a Belgrado nel 1972

Il Principe Filippo scherza a bordo piscina