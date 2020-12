LA REGINA DEL DEEPFAKE - CHANNEL 4 SFORNA UN MESSAGGIO DI NATALE “ALTERNATIVO” DELLA REGINA CHE PERCULA HARRY E MEGHAN E DANZA SULLA SCRIVANIA: “ALLA BBC NON SONO MAI STATA IN GRADO DI PARLARE APERTAMENTE, CON IL CUORE. QUINDI RINGRAZIO CHANNEL 4 PER AVERMI DATO LA POSSIBILITÀ DI DIRE CIÒ CHE VOGLIO, SENZA CHE NESSUNO MI METTA LE PAROLE IN BOCCA...” - VIDEO

Nicola Bambini per "www.vanityfair.it"

«Alla BBC non sono mai stata in grado di parlare apertamente, con il cuore. Quindi ringrazio Channel 4 per avermi dato la possibilità di dire ciò che voglio, senza che nessuno mi metta le parole in bocca». Abito blu, spilla d’ordinanza, collana di perle e l’immancabile albero addobbato alle spalle: la regina Elisabetta sembra proprio lei, pronta per il tradizionale discorso di Natale trasmesso in tv.

«Un messaggio alternativo, per un anno davvero alternativo», scherzano quelli di Channel 4. Che hanno realizzato una falsa clip della sovrana grazie alla tecnologia Deepfake, una tecnica per la sintesi dell’immagine umana che – sovrapponendo immagini reali a sequenze girate a parte – sfrutta l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per creare video fasulli, ma difficili da smascherare.

In effetti il risultato della regina fake – interpretata dall’attrice Debra Stephenson – è davvero sorprendente. «Volevamo ricordare a tutti che oggigiorno, quando guardiamo un filmato, non possiamo più fidarci dei nostri occhi», ha detto Ian Katz, direttore dei programmi della rete. « La Deepfake è una spaventosa nuova frontiera che rende ancora più ardua la battaglia tra verità e disinformazione».

«Il tema del mio discorso è la fiducia», dice la «finta» Elisabetta, «fiducia in ciò che è genuino, in questo 2020 così impegnativo». La telecamera indugia sui portaritratti: ci sono Carlo e Camilla e un adorato Corgi, poi una foto dei Sussex e una del principe Andrea. Sì, perché il discorso «alternativo» di Lilibet – che sarà trasmesso a Natale – tratterà anche la questione Megxit e lo scandalo Epstein.

Sempre con un taglio ironico naturalmente. Con tanto di TikTok finale che vede la regina Elisabetta scatenarsi in un ballo sopra la scrivania. Delirio sui social, anche se quello che è non è quello che sembra.

