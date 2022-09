LA REGINA ELISABETTA È MORTA E ANCHE LA MONARCHIA NON STA TANTO BENE – NEL REGNO UNITO GIÀ SI TEMONO I RIGURGITI REPUBBLICANI, MA PER ORA I BRITANNICI SEMBRANO AVER REAGITO BENE ALLA NOMINA DI CARLO III: NON SOLO IL BAGNO DI FOLLA DI IERI, ANCHE IL DISCORSO DEL NUOVO MONARCA È STATO APPREZZATO – OGGI SARÀ PROCLAMATO UFFICIALMENTE RE, MA PER L’INCORONAZIONE SI DOVRANNO ASPETTARE SEI MESI – L’INCOGNITA DELL’OLIO SACRO E LA PIANIFICAZIONE…

Sono passati quasi 70 anni dall'ultima incoronazione, quella di Elisabetta: come sarà la cerimonia per Carlo? Si tratterà di un equilibrismo difficilissimo, perché dovrà tenere assieme il rispetto per la tradizione con la necessità di riconoscere i cambiamenti intervenuti in questi decenni.

Innanzitutto i tempi: Elisabetta dovette aspettare 14 mesi prima di poter cingere la Corona (anche per volere di Winston Churchill). Per Carlo l'attesa sarà più breve, ma difficilmente verrà incoronato prima di sei mesi: si parla della prossima primavera, anche per una questione meteorologica.

L'incoronazione richiede una preparazione meticolosa, fino all'ultimo secondo: per le ultime c'è voluto almeno un anno di studi e discussioni. A presiedere la commissione che organizzò la cerimonia per Elisabetta fu il principe Filippo, che, convinto modernizzatore, impose una storica diretta televisiva: vedremo chi sarà incaricato questa volta, ma sicuramente ci saranno anche adesso molti fattori di novità.

L'incoronazione di Elisabetta fu un evento sostanzialmente inglese e cristiano: adesso si dovrà tenere conto che la Gran Bretagna è un regno multi-etnico, multi-culturale e multi-confessionale. Inevitabilmente questi elementi dovranno trovare il loro posto, anche perché Carlo vorrà ribadire il legame con i 54 Paesi del Commonwealth (di 14 dei quali è anche capo di Stato).

E bisogna vedere se prenderà il titolo di «Difensore della Fede» (cristiana) o «Difensore di Fede» (generico). Ma indubbiamente l'elemento religioso resta centrale: il momento più solenne è l'unzione del sovrano con l'olio sacro da parte dell'arcivescovo di Canterbury, ciò che gli conferisce il diritto divino a regnare. Un rito talmente cruciale che, nel caso di Elisabetta, avvenne dietro un paravento, al riparo dall'occhio delle telecamere. Sarà interessante vedere come Carlo gestirà questo passaggio essenziale.

Carlo III sarà oggi formalmente proclamato re nel Palazzo di St James' s, ma ha già cominciato bene il suo regno. Il ritorno a Londra a fianco della moglie Camilla, ora Sua Maestà la Regina Consorte, è iniziato con un bagno di folla che gli ha tributato un grande affetto. Una donna lo ha persino baciato su una guancia, tutti hanno cercato di stringergli la mano, gli hanno donato fiori, hanno ringraziato sua madre Elisabetta per i lunghi anni di servizio al Paese.

È andato molto bene anche il primo discorso che il nuovo re ha rivolto alla nazione: un intervento breve, sobrio, pacato, pieno di riconoscenza e di affetto nei confronti della madre, ma anche determinato nel seguirne il cammino.

[…] In un momento in cui già si teme che dopo la morte di Elisabetta riaffiorino sentimenti antimonarchici e che inizino le contestazioni al nuovo re, uno che Lady Diana giudicava ingiustamente incapace di regnare, Carlo ha fatto sua la promessa della madre: «Come fece la stessa Regina con tale devozione incrollabile, anch' io ora mi impegno solennemente, per tutto il tempo rimanente che Dio mi concede, a sostenere i principi costituzionali al centro della nostra nazione. E ovunque tu possa vivere nel Regno Unito, o nei regni e territori in tutto il mondo, e qualunque siano il tuo background o le tue convinzioni, cercherò di servirti con lealtà, rispetto e amore, come ho fatto per tutta la mia vita».

Carlo ha detto di contare molto «sull'amorevole aiuto della mia cara moglie, Camilla». Ha confermato che il figlio maggiore William diventerà Principe del Galles, assumerà i titoli scozzesi che lui ha avuto e gli succede come Duca di Cornovaglia, gestendo il ducato che procura le entrate di cui ha bisogno l'erede al trono. La moglie Catherine diventerà principessa del Galles, un titolo che Camilla aveva rifiutato per rispetto alla memoria di Lady Diana. In una breve frase, Carlo ha anche voluto sottolineare che le incomprensioni con i duchi di Sussex non dipendono da lui: «Voglio anche esprimere il mio amore per Harry e Meghan, mentre continuano a costruire le loro vite all'estero».

[…] Tra poco più di una settimana ci saranno i solenni funerali di Elisabetta e Carlo ha invitato la nazione e il Commonwealth a unirsi nel dolore e a trarre luce dal suo esempio. E poi ha concluso salutando la madre con parole toccanti: «Mia cara mamma, mentre cominci il tuo ultimo grande viaggio per raggiungere il mio amato defunto papà, voglio semplicemente dire questo: grazie. Grazie per il vostro amore e devozione alla nostra famiglia e alla famiglia delle nazioni che avete servito così diligentemente in tutti questi anni». E ha concluso con l'Amleto di Shakespeare: «E voli d'angelo ti guidino cantando per te al tuo riposo».

[…] Carlo III comincerà nei prossimi giorni un viaggio nelle nazioni che compongono il Regno Unito: oltre all'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord. È un dovere istituzionale, ma si teme anche che il periodo di transizione tra i due regni possa essere usato per ringalluzzire i repubblicani, che sono sempre stati una minoranza, ma che non abbandonano l'idea che la monarchia debba un giorno finire. […]

