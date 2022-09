LA REGINA È MORTA MA ANCHE I SUOI SUDDITI NON SI SENTONO TANTO BENE – CLAMOROSO A LONDRA: UNA GUARDIA REALE SVIENE DURANTE LA VEGLIA FUNEBRE DI ELISABETTA II! L’UOMO ERA SCESO DAL PODIO, POI HA RIPRESO IL SUO POSTO, HA PERSO I SENSI ED È CADUTO SUL PAVIMENTO DI PIETRA – LA DIRETTA STREAMING È STATA SOSPESA MENTRE LA POLIZIA ACCORREVA IN SUO AIUTO… - VIDEO

DAGONEWS

guardia sviene durante la veglia funebre della regina elisabetta 3

Una guardia è svenuta dal podio durante la veglia funebre della Regina Elisabetta. Centinaia di migliaia di persone hanno fatto la fila per dare l'ultimo saluto alla monarca, dopo la sua morte, avvenuta giovedì a Balmoral. Ma gli spettatori sono rimasti sbigottiti quando una guardia ha iniziato a ondeggiare sui piedi pochi istanti prima di crollare.

guardia sviene durante la veglia funebre della regina elisabetta 5

L'uomo era sceso brevemente dal podio prima di riprendere il suo posto, mentre altri militari si univano a lui per il cambio. Pochi secondi dopo ha perso i sensi ed è caduto in avanti, atterrando disteso sul pavimento di pietra. La diretta streaming si è interrotta per diversi minuti mentre la polizia accorreva in aiuto dell'uomo.

famiglia reale a westminster hall