LA REGINA DEI SEGRETI - VITA, PASSIONE, INTRIGO E STORIA DELLA MONARCHIA BRITANNICA SI INTRECCIANO NEL NUOVO LIBRO “I SEGRETI DI BUCKINGHAM PALACE” DI ENRICA RODDOLO: IL VOLUME CI GUIDA ATTRAVERSO LA RESIDENZA REALE, SOLLEVA LE TENDE PER SVELARE ANEDDOTI, CURIOSITÀ E LEGGENDE DI QUEI LUOGHI, DAI BANCHETTI DELLA REGINA VITTORIA FINO A QUELLI COL PRESIDENTE OBAMA, SOFFERMANDOSI SU GUSTI E VEZZI DELL'ATTUALE SOVRANA…

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

enrica roddolo 2

Non poteva essere più tempestivo il libro di Enrica Roddolo su I segreti di Buckingham Palace : perché la crisi del coronavirus ha riaffermato in Gran Bretagna la centralità della monarchia e il suo ruolo di architrave della nazione. Gli straordinari interventi televisivi di Elisabetta hanno rappresentato un' ancora di sicurezza per i sudditi, sballottati dall' incertezza, e anche un contraltare alle oscillazioni del governo di Boris Johnson.

i segreti di buckingham palace

Una centralità ritrovata dopo mesi di crisi dovuti alla clamorosa fuga di Harry e Meghan e prima ancora allo scandalo del coinvolgimento del principe Andrea nelle malefatte del magnate pedofilo Jeffrey Epstein. «Vita, passione, intrigo e storia s' intrecciano fra queste mura possenti nel cuore di Londra», scrive Enrica Roddolo a proposito di Buckingham Palace: e mai come in questi ultimi tempi se ne è avuta la riprova.

la regina elisabetta e gli scones 4

Il volume ci guida di stanza in stanza e di secolo in secolo attraverso la residenza reale: solleva le tende per svelare aneddoti, curiosità e leggende di quei luoghi, dai banchetti della regina Vittoria fino a quelli col presidente Obama, soffermandosi su gusti e vezzi dell' attuale sovrana. «Una distrazione? Una fuga dalla realtà? - scrive l' autrice - O al contrario una chiave di lettura del mondo in cui viviamo?».

la regina elisabetta e i cavalli 4

Perché questo è il pregio del volume: la monarchia britannica non è affrontata come un capitolo del gossip contemporaneo (cosa che taluni erroneamente fanno), quasi che i reali di Londra fossero delle celebrity come le altre. In queste pagine si coglie il respiro della storia, la profondità di una vicenda umana e politica che ha radici millenarie.

enrica roddolo 1

Non a caso - e giustamente - l' autrice accosta il balcone di Buckingham Palace a quello del Vaticano in San Pietro: perché la Chiesa cattolica e la monarchia britannica sono le uniche due istituzioni che hanno resistito fino a oggi alla prova dei secoli.

Nè si tratta di un libro di mera erudizione: al contrario, Enrica Roddolo è davvero la ultimate insider nelle faccende reali. E così ci racconta del suo incontro a tu per tu con Elisabetta al garden party cui era stata invitata, delle sue conversazioni col principe Carlo fra arte, moda e agricoltura biologica, delle impressioni ricevute dalla conoscenza diretta di Harry e di Camilla.

la regina elisabetta e i cavalli 2

Tutte annotazioni arricchite da uno straordinario ventaglio di fonti dirette, che spaziano dalla contessa di Downton Abbey al parrucchiere reale, trovando posto anche per gli esponenti della nostra casa Savoia, da Gabriella a Emanuele Filiberto.

il discorso della regina elisabetta 2

Enrica Roddolo non glissa sui drammi più recenti, anche se sembra mostrare comprensione per le scelte controverse di Meghan, che pure hanno lasciato sconcertati tanti sudditi. Ma il suo vero modello è senza dubbio Kate, la duchessa moglie di William (e futura regina) che non sbaglia mai una mossa: è lei a indicare l' avvenire della casa reale.

francois mitterrand con la regina elisabetta all'inaugurazione del tunnel della manica nel 1994 la regina elisabetta, carlo e anna la regina elisabetta e il principe filippo la regina elisabetta con il principe andrea meghan harry e la regina elisabetta elisabetta ii con apparecchio acustico 5 harry, meghan e la regina elisabetta by gian boy principe filippo regina elisabetta regina elisabetta principe filippo principe filippo regina elisabetta con carlo la regina elisabetta, camilla e carlo regina elisabetta principe filippo con carlo regina elisabetta LA REGINA ELISABETTA CHIEDE CONSIGLI A VINCENZO DE LUCA regina elisabetta - coronavirus meme la regina elisabetta la regina elisabetta e la sorella margaret 1 la regina elisabetta e carlo 2 la regina elisabetta e la sorella margaret 2 il discorso della regina elisabetta 1

enrica roddolo 3