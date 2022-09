25 set 2022 14:20

UNA REGIONE SFONDATA SUL LAVORO - TRE ABITANTI SU DIECI (UNDER 60) DELLA CAMPANIA VIVONO IN FAMIGLIE "A BASSA INTENSITÀ DI LAVORO": IN NUCLEI CON ADULTI (ESCLUSI GLI STUDENTI E I PENSIONATI) CHE LAVORANO MENO DEL 20% DELL'ORARIO POTENZIALE - LA CAMPANIA È ANCHE LA REGIONE CON IL NUMERO MAGGIORE DI FAMIGLIE CHE PERCEPISCONO IL RDC: 236.973 FAMIGLIE A LUGLIO CHE DIVENTANO 256 MILA SE SI AGGIUNGONO QUELLE CON LA PENSIONE DI CITTADINANZA…