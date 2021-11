REGNO DIS-UNITO! - IL 30 NOVEMBRE L'ISOLA DI BARBADOS, NEI CARAIBI ORIENTALI, RIMUOVERA' LA REGINA ELISABETTA DALLA CARICA DI CAPO DI STATO E INSEDIERA' IL GOVERNATORE GENERALE SANDRA MASON COME PRESIDENTE - "E' GIUNTO IL MOMENTO DI LASCIARCI ALLE SPALLE IL NOSTRO PASSATO COLONIALE" - L'ULTIMO PAESE A LASCIARE IL REGNO DEL COMMONWEALTH E' STATO MAURITIUS, NEL 1992, MA OGGI...

Dagotraduzione da Bloomberg

regina elisabetta alle barbados 2

Per la prima volta in tre decenni, la regina Elisabetta II sta perdendo uno dei suoi tanti regni. Il 30 novembre, Barbados, nei Caraibi orientali, rimuoverà il monarca britannico dalla carica di capo di stato e insedierà il governatore generale Sandra Mason come presidente. «Questo è monumentale dal nostro punto di vista», ha detto in un'intervista telefonica Suleiman Bulbulia, un membro del comitato incaricato di analizzare il cambiamento. «Questo è il prossimo passo nel nostro viaggio: tagliare il cordone ombelicale che ci collega al Regno Unito».

regina elisabetta alle barbados

La mossa è in gran parte simbolica, perché Barbados è una nazione sovrana dal 1966. Ma la transizione sottolinea la crescente serie di indipendenza nei Caraibi, sede di nove dei 16 regni del Commonwealth, paesi sovrani che hanno la regina Elisabetta come capo di stato.

«È giunto il momento di lasciarci completamente alle spalle il nostro passato coloniale» ha detto il governatore generale Mason l’anno scorso, quando è stata annunciata la transizione. «I barbadiani vogliono un capo di stato delle Barbados».

sandra mason e la regina elisabetta

Lasciare il Commonwealth non influenzerà le condizioni economiche sull’isola di 287.000 persone, ma sarà un importante impulso psicologico, ha detto Bulbulia. Mentre i nomi di alcune agenzie governative, la Royal Barbados Police Force, per esempio – dovranno essere cambiati, i costi della transizione saranno minimi, ha aggiunto.

L’ultima nazione ad aver lasciato il regno del Commonwealth è stata Mauritius nel 1992. Ma sia la Giamaica che le Bahamas, St. Vincent e Grenadine hanno pensato di abbandonare la monarchia. Domenica, il Telegraph di Londra ha riferito che le Isole Vergini britanniche, un territorio britannico d'oltremare, potrebbero tenere un referendum per rimuovere la regina e diventare una repubblica. Una società di pubbliche relazioni che rappresenta la giurisdizione, tuttavia, ha affermato in una e-mail che non è stato proposto un referendum.

sandra mason

Guy Hewitt, ex Alto Commissario delle Barbados a Londra, ha affermato che il primo ministro Mia Mottley ha perso l'opportunità di consolidare la democrazia dell'isola non chiedendo un referendum sulla questione. «La regina è tenuta in grande considerazione ed è stata un'icona del 20 ° secolo», ha detto Hewitt. «Non vorrei che questo fosse percepito come un affronto contro di lei».

8. barbados carlo e camilla al mare alle barbados 1 sandra mason 2